Tady oblékají Ledeckou. Na tři závody až osm kombinéz, Ester je náročná

Aktuálně jim končí lyžařská sezona. O medaile nebojují na svahu, nýbrž ve svých dílnách v Neratově a Lázních Bohdaneč u Pardubic. Tady pod taktovkou manželů Tichých vznikají závodní kombinézy, které už více než deset let obléká česká lyžařská reprezentace.

„Dobrá kombinéza je pro závodníka extrémně důležitá. Roli hraje především propustnost. Čím víc vám do ní nateče vzduchu, tím víc vás brzdí. Na vrcholových závodech jde i o setiny sekundy, a tak může klidně rozhodnout o vítězi,“ vysvětluje Tichý.

Ani ve snu by ho nenapadlo, že bude jednoho dne oblékat hvězdy českého alpského lyžování. Všechno začalo tak trochu náhodou, když se před více než 20 lety vydal koupit nové šponovky. „Jenže je nemohl nikde sehnat. Kamarádka mu nabídla, že když si koupí látku, může mu je ušít,“ vypráví manželka Věra Tichá, která má v rodinné firmě na starosti finance.

Speciální látky, z kterých by bylo možné šponovky vyrobit, byly ale u dodavatelů k odběru jen ve větším množství. Ivo Tichý se i přes to rozhodl materiál koupit a ze zbytku látky ušít lyžařské kalhoty pro známé a další případné zájemce. Svou značku si tehdy spíše z legrace pojmenoval Don Quiet (don ve španělštině znamená pán, quiet v angličtině Tichý).

„Já jsem mu říkala, že je úplný blázen. Jenže ony se mu ty šponovky, které nechal udělat navíc, podařily docela rychle prodat. A tak ho napadlo, že zkusí i kombinézu,“ vzpomíná manželka.

Postupem času se na něj začali obracet trenéři lyžařských oddílů, jejichž svěřenci se jen těžko dostávali ke kvalitnímu závodnímu oblečení. Nejzásadnější zlom přišel ale před čtrnácti lety, kdy značku oslovila olympijská medailistka z Vancouveru Šárka Záhrobská, nyní Strachová.

„To byla naše první hvězda. Tenkrát si nás našel její tatínek, který si u nás přes prostředníka nechal vyrobit dvě kombinézy. Až když si je otestoval a zjistil, že jsou dobré, oslovil manžela, který pro Šárku i Petra Záhrobské zhotovil kombinézy přímo na míru,“ líčí Věra Tichá jeden z nejdůležitějších momentů v historii firmy.

Slalomáři jich potřebují méně než sjezdaři

Dnes už Ivo Tichý obléká celou českou i slovenskou reprezentaci včetně obojživelnice Ester Ledecké. Základem úspěchu jsou podle něj kvalitní materiály, které nakupuje výhradně ve Švýcarsku. K těmto prvotřídním látkám na výrobu kombinéz má přístup jako jeden z mála v Evropě.

„Není to tak, že přijdete do Švýcarska a vyberete si, co chcete. Ono docela dlouho trvá jen to, než vám tam vůbec někdo vezme telefon. Protože je těžké dostat se k materiálům, nedělají kombinézy žádné trpasličí firmy. Já jsem taková rarita.“

Vhodné materiály se vybírají podle výkonnosti lyžaře, konkrétní disciplíny i destinace závodů. Pro jediného reprezentanta tak v dílnách manželů Tichých vznikne během sezony hned několik kombinéz zhotovených z různých typů látek.

„Slalomáři jich potřebují méně, sjezdaři většinou více. Úplně největší nároky, co se množství týče, má ale Ester. Na mistrovství světa jela tři závody a dělali jsme jí osm kombinéz. Ono se může zdát, že je to zbytečné, ale je opravdu potřeba být připravený na všechny podmínky,“ vysvětluje Ivo Tichý.

Teprve po výběru vhodných materiálů může začít samotná výroba. Střihy se stejně jako materiály liší podle jednotlivých disciplín. Závodníci, kteří se věnují slalomu mívají nejčastěji kombinézu se středovým zipem vepředu, u sjezdu a super G jsou zase nejběžnější variantou dva šikmé zipy, které vedou od krku směrem k podpaží.

„Středový zip má tendenci se malinko vlnit a nepřilnout tak dokonale jako kombinéza. I tento detail může u rychlostních disciplín, při kterých dosahujete i 160 kilometrů v hodině, hrát roli,“ dodává Věra Tichá.

Pandemie? Jiní jsou na tom hůř

I když je hlavní část sezony pryč, v Don Quiet jede vše na plné obrátky. Právě teď je totiž ten správný čas začít s přípravou na závody příštího roku. „Teď už v podstatě žijeme olympiádou. Snažíme se pracovat na materiálech, a zvažujeme dokonce i to, co bude na hrách v Cortině v roce 2026,“ přibližuje plány na následující měsíce Ivo Tichý.

V předchozích letech bylo běžné, že ještě v tuto roční dobu k Tichým mířili zákazníci z řad rekreačních lyžařů, kteří sháněli vybavení na jarní lyžování. Kvůli omezením spojených s pandemií, ale klasický březnový nápor odpadl. I přesto se oba manželé shodují, že úbytek zákazníků pocítili pouze minimálně.

„Rozhodně si nemůžeme stěžovat. Tím, že oblékáme především závodníky, a ne hobby lyžaře, se nás dotkla pandemie jen zlehka. Třeba provozovatelé zimních areálů jsou na tom daleko hůř,“ říká Věra Tichá.

„Jediné, co teď musíme víc řešit, je logistika. Aby kombinézy co nejlépe seděly na těle, došívají se těsně před závody podle nejaktuálnějších proporcí závodníka. Lyžaři proto bývají většinou už na místě, ale kombinézy mají ještě v Česku. Dřív na závody jezdíval pořád někdo ze svazu nebo z trenérů, takže nebyl problém je po nich poslat. V současnosti tam může ale jen omezený počet lidí. Například teď před mistrovstvím světa kombinézy Ester nakonec dovezl Tomáš Budka z České televize,“ popisuje Ivo Tichý nestandardní situace, které s sebou pandemie přinesla.

Nejdražší kombinéza

V dílnách u Pardubic kromě lyžařského vybavení vzniká i oblečení pro závodníky dalších sportovních odvětví. Firma vyrábí například i snowboardové kombinézy Ester Ledecké a kombinézy na skeleton pro Annu Fernstädtovou. Právě výrobu skeletonové kombinézy považují Tiší za jednu ze svých největších výzev poslední doby.

„Střih je úplně jiný, než jsme byli do té doby zvyklí dělat. U lyžařů se všechny švy dávají dozadu, aby vás vzduch obtékal. U skeletonu ale ležíte na břichu, takže je potřeba aby byly vepředu,“ popisuje hlavní rozdíly Věra Tichá. „I materiál je jiný a není jen tak se k němu dostat. Je to aktuálně nejdražší kombinéza, kterou děláme. Kombinézy pro top lyžaře jako je třeba Ester stojí desítky tisíc, tahle je ještě třikrát dražší,“ doplňuje manžel.

Na otázku, co čeká firmu v budoucnu a zdali plánuje větší rozšíření do oblasti rekrečního sportu, tak jak je to běžné u zahraničních společností, ale Ivo Tichý kroutí hlavou.

Pro sportovní giganty, kteří vyrábějí oblečení především pro hobby lyžaře, bývá výroba závodních kombinéz nákladná a složitá. Kvůli tomu často poskytují kvalitní servis jen nejlepším závodníkům. Ti, kteří nemají potenciál uspět na vrcholových akcích, se proto obvykle musí spokojit s méně kvalitními střihy a materiály. Ivo Tichý vysvětluje, že jeho firemní filozofie je v tomto oproti světové konkurenci jiná.

„Udělat běžnou soupravu na lyže není složité a jsou jich plné obchody. To není náš cíl. Chci dělat především kombinézy. Troufám si tvrdit, že jsme v tom nejlepší na světě. U nás se i juniorům a žákům dostane servisu jako mistrovi světa. Když se mi něco jen trochu nezdá, nepustím to. Proto musím i spoustu spoluprací odmítnout, abych se každému mohl věnovat stoprocentně.“