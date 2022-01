Dubovské se líbil olympijský „kabátik“, radil jí bývalý kouč Vlhové

Cesta do Číny v covidové době sice nebude ta nejlepší zábava na světě, slalomářka Martina Dubovská si ale chce výlet užít naplno. Po letech trápení tentokrát poletí na olympijské hry jako elitní závodnice s vysokými ambicemi. „Je to pro mě takové Wow!“ usmívá se.

Cestou do Pekingu se Martina Dubovská jako vůbec první sportovec olympijské výpravy stavila pro svou kolekci v prostorech ČOV na dostihovém závodišti ve Velké Chuchli. Dovnitř vešla ve světle šedém trenčkotu a elegantní kabelce, zpátky už oblečená v olympijské výbavě.

„Je to moc pěkné. Mám velká ramena, tak jsem trošku měnila oblečení. Nejvíc se mi líbilo to, co mám na sobě, tento kabátik,“ usmívala se Dubovská s odkazem na teplou olympijskou bundu. „Těším se, jak budeme všichni oblečení stejně a budeme chodit jako tým.“

Dubovská se narodila v Třinci české mamince a slovenskému tatínkovi a doma je v Liptovském Mikuláši. Do Pekingu ale vyrazí už na třetí olympiádu za Česko. A tentokrát v jiné pozici než v minulosti. V minulé zimě se jí provedl průlom do absolutní špičky a drží se mezi ní i tuto zimu, na jejíž úvod v Levi skončila šestá, nejvýš v kariéře ve Světovém poháru.

„Teď jsem v druhé skupině do patnácti. Když si to porovnám od první olympiády, po těch všech letech, kdy se mi nedařilo, je to pro mě takové Vow!“ říká Dubovská. „Doufám, že tam předvedu nějaký výkon, na který budu hrdá.“

Poslední závody Dubovské nevyšly ideálně. Od začátku ledna nejdřív vypadla ze závodů v Záhřebu a Krajnské Goře, ve Schladmingu se jí nevydařilo první kolo, v tom druhém se ale zlepšila a bodovala z osmnáctého místa.

„Trošku zkoušíme, abych jezdila agresivněji, rychleji, protože předtím jsem nejezdila až tak rychle. Když to zastabilizuju, nebudu dělat chyby, myslím, že by to mohlo být dobré. Je lepší, že se mi nedařilo teď, než aby to tak bylo na olympiádě,“ říká Dubovská. „Ve Schladmingu jsem byla hlavně moc ráda, že jsem se po chybě v prvním kole do toho druhého kola dostala a mohla jsem to napravit. Určitě jedu na olympiádu s lepším pocitem, že mám za sebou nějaký výsledek, a s lepší pohodou.“

Pro svou část olympijské kolekce Dubovská pospíchala, protože ji čekala cesta do slovenské Jasné. Tam bude v následujících dnech trénovat před odletem do Pekingu.

„Měli bychom tam mít skútr, tak by to měl být dobrý trénink,“ těší se Dubovská.

Na místě se bude snažit simulovat i podmínky v olympijském středisku v Jen-Čchingu, o kterých se radila i s italským koučem Liviem Magonim, který do minulé sezony vedl přípravu Slovenky Petry Vlhové.

„Livio Magoni mi na závodech říkal, že je to tam hodně hodně strmé, že máme trénovat na jednom kopci v Jasné. Ale těším se, i teď ve Schladmingu byl kopec strmý, mně se to líbí,“ říká Dubovská.