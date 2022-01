Ledeckou vyděsil pád kamarádky Goggiaové: Moje ségra něco vydrží!

Tep lyžařského světa se na chvíli zastavil. Sjezdařská suverénka Sofia Goggiaová nezvládla zatáčku a natvrdo to napálila do záchranných sítí.

„V téhle pasáži je bohužel každý rok nějaký pád. Je tam ta komprese, jsou tam přirozeně udělané vlny. Jakmile holky jedou v tak obrovské rychlosti, nevidí přesně pod nohy. Jí se lehce zcvakly nohy, tím pádem ji to rozhodilo a už to nešlo ustát,“ hodnotila expertka České televize Klára Křížová.

Goggiaová ve Světovém poháru ukončila unikátní sérii sedmi vítězných závodů ve sjezdu za sebou, kterou držela víc než rok. A svou nehodou vyděsila Ester Ledeckou, která v tu chvíli ještě čekala na startu.

„Viděla jsem její jízdu i ten pád. Upřímně si myslím, že to nebyla ani její vina, prostě se jí trošku kousla lyže,“ reagovala Ledecká. „Co jsem slyšela od jejího servisáka, tak by měla být v pohodě. Ale samozřejmě mi zatrnulo, protože jela do té doby výbornou jízdu. Já se radši koukám na jízdy, které jsou dokončené do cíle. Radši bych, kdyby dojela a já ji potom mohla vyzvat.“

Sama Ledecká se na lyže vrátila poprvé od začátku prosince, kdy závodila v kanadském Lake Louise. Předvedla solidní jízdu s drobnými chybami, kterou se ve výsledcích zařadila na osmé místo, 1,06 sekundy za vítěznou Švýcarkou Larou Gutovou-Behramiovou.

„Já mám z toho vlastně docela radost. Přece jenom už je to nějaká doba, kdy jsem naposledy stála na startu závodu sjezdu. Jsem ráda, že jsem zpátky, myslím, že jsem se uvedla dobrým výsledkem,“ hodnotila Ledecká. „Musím si ještě zvyknout na to sjezdařské tempo. Máme tréninky, trať se zrychluje. Jsem ráda, že tady teď můžu být, a že mám další zkušenost.“

V Lake Louise měla Ledecká problémy s lyžemi, v přípravě na rychlostní víkend v Zauchensee jim proto věnovala hodně času. Kvůli testování vynechala snowboardový závod ve Scuolu. Místo toho v italském středisku Ultental trénovala na lyžích.

„Na jednu stranu mě mrzí, že jsem ve Scuolu nemohla na snowboardu nastoupit, ale myslím, že to pomohlo. Udělali jsme spoustu práce, testovali jsme lyže a taky jsem dost potrénovala, takže se teď cítím dobře a jistě. Myslím, že se to nakonec vyplatilo,“ těšilo Ledeckou.

Už v neděli čeká Ledeckou v Zauchensee super-G (11.30, PP ČT sport a Eurosport).

„Já se moc těším, na startu super-G už jsem taky strašně dlouho nestála,“ řekla Ledecká. „Uvidíme, jaké budu mít číslo. Myslím, že je dost velká pravděpodobnost, že vyfásnu jedničku, nebudu si moct moc vybírat. Ať už bude číslo jakékoli, já se na ten závod moc těším. Pista je tady ve skvělém stavu, i po těch třech jízdách byl sjezd pořád rovný, sníh byl državý, takže se na tom hezky jede a moc se na neděli těším.“