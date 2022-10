Slovenská hvězda Vlhová promluvila o krizi motivace: Byla jsem vyprázdněná

Dolů chce jezdit co nejrychleji, po životní zlaté olympijské medaili ve slalomu ale slovenská lyžařka Petra Vlhová sjela z euforie do hlubin mentální nejistoty až v příliš zběsilém tempu. Po další úspěšné sezoně si musela sama ujasnit, proč jít naplno i do další zimy. „Bylo těžké najít motivaci znovu,“ přiznala v rozhovoru pro světová média.

V rakouském Söldenu si sedla k počítači a jako správná hvězda přes půl hodiny odpovídala na otázky. Petra Vlhová je i na startu nové lyžařské sezony jednou z jejích hlavních tváří. Přes léto však musela svést vnitřní boj sama se sebou. Poté, co před rokem získala velký křišťálový globus za celkové vítězství ve Světovém poháru a minulou zimu slavila olympijské zlato, musela přijít na to, jak dál.

Změnil se vám po olympijském vítězství život?

„Nezměnilo se to tak moc. Před olympiádou jsem byla na Slovensku docela slavná. Teď to možná bylo ještě trochu víc. Jsem pyšná na to, co jsem dokázala. Můžu si říkat olympijská vítězka, ale jinak se moc nezměnilo.“

Je pravda, že jste přes léto měla motivační problémy?

„Ano, je to pravda. Dosáhla jsem všeho, čeho jsem chtěla. Po olympijských hrách jsem byla trochu... Scházela mi motivace.“

Co jste prožívala?

„Po olympijských hrách to bylo náročnější období, i když nejkrásnější. Bylo to náročné po mojí sportovní stránce, potřebovala jsem si odpočinout od lyží. Když si člověk neodpočine a znovu naběhne do toho vláčku, tak zjistí, že přijdou první závody a nechce se mu, nemá motivaci a táhne se to s ním celou sezonu. Mezi tím je velmi tenká hranice. Věřím, že jsem udělala všechno proto, abych nevyhořela a zvládla sezonu s pocitem, že chceme jít na závody, chceme vítězit. Jsem ráda, že to tak mentálně cítím.“

Jak se vám podařilo motivaci opět získat?

„Bylo to trochu těžké ji hledat, dala jsem tomu prostor. Z lyžařského světa jsem trošku zmizela. Po sezoně jsem měla normální osobní život. Čekala jsem, kdy to přijde. Lyžovat jsme začali později. Trochu mně to dodalo sílu, odpočinula jsem si i mentálně. Začali jsme pomaleji, v červnu jsme tolik nelyžovali. Asi to postupně přicházelo. Jsem ráda, že to přišlo. Teď motivaci mám. Ale je pravda, že po olympiádě jsem byla vyprázdněná. Bylo těžké najít motivaci znovu, je zpátky a jsem za to ráda.“

Před dvěma lety jste v honbě za celkovým titulem ve Světovém poháru jezdila všechny disciplíny, vloni jste závody šetřila, jakou taktiku zvolíte tentokrát?

„Jeden rok jsem jezdila všechno, bylo to pro mě obtížné, fyzicky pro tělo, ale i mentálně. Vyhrála jsem celkové hodnocení Světového poháru. Od té doby jsem se rozhodla, že chci závodit míň, šetřit energii. Možná v budoucnu si řeknu: OK, budu dělat všechno. Ale teď se na to necítím. Byla to opravdu obtížná sezona. Radši to budu dělat jako minulou sezonu. Nějaké rychlostní závody pojedu. Ale nechci jezdit všechno, necítím se na to.“

Kde vidíte kandidátky na velký globus?

„Před sezonou je vždycky těžké říkat jména. Myslím, že jich tam bude hodně. Silná bude Mikaela (Shiffrinová), může tam být Sofia (Goggiaová), Lara (Gutová-Behramiová)... Šanci má kdokoli, kdo bude jezdit všechny disciplíny.“

Co žene dál vás? Je to i zlato ve slalomu na světovém šampionátu, z něhož zatím máte stříbro a bronz?

(usmívá se) „Ano, samozřejmě, že bych ho chtěla. Já jsem měla v kariéře nějaké sny a splnila jsem si je. Zlato ze slalomu by bylo pěkné, ale není to něco, o čem jsem snila. Ale chtěli bychom ho, je cíl ho získat. Tam směřuje motivace.“

Jak jste spokojená se změnami v týmu? Nově v něm máte francouzského servismama Brice Bottolliera, který v minulosti pracoval s Lindsey Vonnovou či Federikou Brignoneovou, a fyzioterapeutku Veroniku Vnenčákovou.

„Jsem velmi spokojená. Každá změna může dopadnout dobře i špatně. Ale všechno klape. Oba dva k nám zapadli, jsme připravení. Každý servisák je jiný, je důležité, abych s ním navázala vztah, ten jsme měli hned od začátku. Dobře si rozumíme a důvěra je v práci nejdůležitější. To tam je, jsem spokojená.“

Co jste zvládla v přípravě?

„Všechno šlo dobře. Začali jsme prvním kempem v Itálii, pak jsme byli v Saas-Fee. Opravdová příprava byla v Argentině, tam jsme strávili čtyři týdny.“

Jak se vám tam líbilo?

„Vrátila jsem se tam po devíti letech. Všechno jsem si pamatovala. Podmínky byly výborné. Koncem září tam přicházelo jaro, bylo víc světla, pohodička. Být tam měsíc na druhém konci světě a stále trénovat bylo trošku náročnější, ale za tím jsme si šli. Vše proběhlo podle plánu. S Maurem (švýcarským trenérem Pinim) jsem se bavila, že jsme za léto ztratili kvůli počasí jeden den. Když jsme chtěli lyžovat, pořád jsme lyžovali. Dělali jsme, co jsme chtěli. Technika se lepší, jsme ready. Soustředit se budeme hlavně na slalom a obří slalom. Před mistrovstvím světa možná zkusíme nějaké rychlostní závody, ale focus je na slalom a obří slalom.“

Jak se vám líbí nový design vaší kombinézy od značky adidas TERREX, kterou propagujete spolu s Mikaelou Shiffrinovou a Alice Robinsonovou?

„Pár dní jsem ji řešila s designéry z adidasu. Ptali se mě, co bych tam chtěla. Věděli, že jsem srdcař, snažili se dát do kombinézy Slovensko. Výsledek je moc hezký, oranžová je kvůli mému sponzorovi Niké. Dopadlo to velmi dobře, na kopci to vypadá pěkně. V adidasu mi řekli, že není důležité, jak vypadám, ale abych byla rychlá...“