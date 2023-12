Návrat STR: Skoky do neznáma. Šílené zranění Ortliebové, letěl pro ni vrtulník

Nebyl to comeback, o kterém snila, aspoň se ale Ester Ledecká při svém prvním lyžařském závodě po téměř dvouleté pauze dostala zdravá do cíle. „Je tam minimálně deset bran, za které vůbec nevidíte,“ vysvětlovala tradiční úskalí trati ve Svatém Mořici, kde v pátečním Super-G dojela třiadvacátá. Zraněními těžce zkoušená Rakušanka Nina Ortliebová si v děsivé nehodě už před závodem zlomila lýtkovou i holenní kost a vrtulník ji přepravil do nemocnice.

Na sjezdovce Corviglia se válela mlha, která by se dala krájet. A ještě dál na trati čekaly další zrady v podobě technických pasáží ve vysoké rychlosti, kompresí a skoků do neznáma.

„Jak víme, v St. Moritz jsem nikdy neměla svůj den,“ hodnotila Ester Ledecká svůj první lyžařský závod po 631 dnech. „Potřebujeme potrénovat, ty horizonty mi úplně nejdou. Sice to není vidět v televizi, ale z pozice lyžaře je tam minimálně deset bran, za které vůbec nevidíte, jakým směrem vás to za tou vlnou vyhoupne.“

Po dlouhé závodní pauze tohle pro Ledeckou byla pořádná zkouška na přivítanou. Ve Svatém Mořici zatím nikdy příliš nezářila, ačkoli na zdejší sjezdovce jezdí na různých úrovních už víc než desetiletí. Nikdy si ale úplně nezvykla na realitu Corviglie, kde závodnice dosahují rychlostí přes 115 kilometrů v hodině, zároveň ale jedou po trase plné náročných technických pasáží, přičemž častokrát skáčou někam, kam předem nevidí.

„Pro holky je to jedna z nejtěžších tratí,“ říká reprezentační šéftrenér Jan Fiedler. „Jsou tam skoky a hodně míst, kde není vidět. Je to náročné i na prohlídku a čtení tratě. Sjezdovka se v posledních letech změnila, je na stejném svahu, ale je maličko jinak vedená. Je stejná jako loni, ale to Ester nejezdila.“

Ledecká naposledy závodila loni 17. března v Meribelu při generálce na letošní mistrovství světa. O něj i o celou minulou sezonu ale přišla poté, co v srpnu 2022 spadla ze skateboardu a zlomila si klíční kost. Následovala operace, a pak ještě jedna. Komplikované hojení zranění Ledecké nedovolilo vrátit se zpět před koncem lyžařské sezony.

Další odklad přišel poté, co se před třemi týdny rychlostní špička nedostala kvůli nepříznivému počasí na Matterhornu ani jednou na start. Světový pohár tak Ledeckou přivítal zpátky ve Svatém Mořici, kde byla dosud ve Světového poháru nejlíp devětadvacátá v Super-G před pěti lety.

„Je to hodně složitá sjezdovka. Navíc jsem nezajela dobrou jízdu, to je asi zcela jasný, to musíme říct,“ nevymlouvala se Ledecká. „Ale dělala jsem, co jsem mohla. V podstatě si myslím, že jsem udělala všechno, co jsem byla schopná udělat. Jsem ráda, že mám za sebou první závod po tak dlouhé době a budu mít od čeho se odrazit.“

K přirozeným nástrahám sjezdovky se přidaly nepříjemné světelné podmínky. Na startu ve výšce 2590 metrů byla mlha a i v dalších fázích trati panovala problematická viditelnost.

„Byla to hodně těžká trať, špatná viditelnost. To, jaká byla viditelnost, o tom svědčí to, že Nina Ortlieb si při warm upu, který byl opravdu jednoduchý, daleko jednodušší než závodní Super-G, zlomila nohu a odvezli ji vrtulníkem. Opravdu to nebylo jednoduché. Horizontů je tady strašně moc,“ řekla Ledecká.

Nešťastná Ortliebová si připsala další nešťastný zářez do příběhu své kariéry, která je plná nepříjemných zranění. Sedmadvacetiletá dcera Patricka Ortlieba, olympijského šampiona ve sjezdu z roku 1992 a světového šampiona z roku 1996, si už v lednu 2021 při pádu v Crans Montaně přivodila vážné poškození kolene a byla vrtulníkem převezena do nemocnice ve Schrunsu.

Comeback se jí povedl skvěle. Letos na jaře jí na mistrovství světa v Meribelu scházely čtyři setiny sekundy k titulu šampionky ve sjezdu, i těsné stříbro za Švýcarkou Jasmine Fluryovou pro ni ale mělo velkou váhu.

„Je to neuvěřitelné a je obtížné najít správná slova. Na mou kariéru měla velký vliv zranění. Teď na ně můžu zapomenout, protože vím, že se to vyplatilo,“ líčila Ortliebová po svém životním úspěchu.

Ve Svatém Mořici pro ni měla začít pohodová sezona, v níž si chtěla užít zimu bez stresu vrcholného závodu. Při ranním rozježděním na vedlejším svahu ale znovu přišla bolestivá nehoda. Ortliebová si zlomila holenní i lýtkovou kost a zase pro ni přiletěl vrtulník, aby ji dopravil tam, kde to už dobře zná – do nemocnice ve Schrunsu. Absolvuje tam už jubilejní dvacátou operaci své lyžařské kariéry.

