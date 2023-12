Kouč Ledecké se zlobí kvůli léčbě: Nerozumím, proč přišla o celou sezonu

Vyjde to konečně? V pátek ráno uplyne 631 dní od posledního lyžařského závodu Ester Ledecké ve Světovém poháru. Původní premiéru na Matterhornu pokazilo počasí. Na pátek je však ve Svatém Mořici vše připraveno pro velký návrat STR. Její lyžařský trenér Franz Gamper se při předcházejícím tréninkovém kempu v nedalekém Suldenu rozpovídal o přípravě, ale také o minulé ztracené sezoně.

Co s Ester Ledeckou udělala více než roční lyžařská přestávka vynucená zlomeninou klíční kosti?

„Pro mě je to celé velmi nešťastné a byla to velká škoda, protože před zraněním byla ve výborné formě. Dodnes tomu nerozumím, že kvůli zranění ramene přišla o celou sezonu. To přece není normální.“

Zlobil jste se na Ester, protože její zranění nemělo až tak moc společného s lyžemi?

(smích) „Ne, ne. Nemohl jsem se na ni zlobit a ani bych to nikdy neudělal. Ono „to“, zranění, vlastně patří k tréninku, takový bývá sport. To se prostě může stát. Když člověk sportuje, prostě se může stát cokoliv a sportovci musejí umět žít i se zraněními. Ale víte, proč se zlobím?“

Povídejte, prosím…

„Že se to všechno stalo kvůli banálnímu zranění