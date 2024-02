Ledecká o sjezdu v teple: Měla to být spíš bikini párty. Sníh tak vypadal...

V Crans Montaně už zažila několik stupňů vítězů, velký triumf i nepříjemný pád. Dnes se lyžařka Ester Ledecká ve sjezdu Světového poháru musela poprat s neobvykle teplým počasím. „Trošku byl problém, že to měla být spíš bikini párty než lyžařský závod,“ hodnotila Ledecká po sedmnácté příčce na sjezdovce Mont Lachaux.

Na startu byly oficiálně dva stupně Celsia, v cílovém prostoru pak šest. Do toho pražící sluníčko, čas strávený pod jeho palbou na startu. A to vše v lyžařské kombinéze.

„Bylo strašný teplo. Když jsem se nahoře rozcvičovala, tak jsem se potila jak blázen,“ ulevila si Ledecká. „Ten sníh podle toho taky vypadal hned od startu. První dvě zatáčky byly ještě dobré, ale jakmile jsme minuli super-G start, tam byla první těžká zatáčka.“

Právě v tomto místě Ledecká zřejmě ztratila naděje na lepší čas i umístění v závodě. Dostala se totiž do hlubšího sněhu, což ji zbrzdilo a o cíle už ztrátu nedohnala.

„Jak tam holky hodně tlačily do lyží, tak se tam udělaly vlny. Tím, že se to snažili nasolit, aby to ztuhlo, sníh byl docela těžký,“ vysvětlovala Ledecká. „Jízda byla docela dobrá. Pořád tam mám spoustu chyb, které bych chtěla opravit. Zítra je další závod, tak mám další šanci.“

Ledecká absolvovala kvůli zdravotním potížím od začátku roku na lyžích teprve čtvrtý závod. Několik týdnů propásla kvůli nemoci. V Crans Montaně se vrátila už minulou neděli druhým a čtvrtým místem ve sjezdu Evropského poháru. A teď si znovu zkusila i trať Světového poháru.

„Je dobré, že jsem po takhle dlouhé době zpátky,“ pochvalovala si. „Po měsíci bez tréninku jsem minulý týden měla možnost sjet si Evropský pohár. Začínám se do toho dostávat. Dneska jsem udělala nějaké chyby, ale stejně si myslím, že každou jízdou se posouvám dopředu. A věřím, že se budu cítit čím dál tím jistěji.“