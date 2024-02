Špatné zprávy pro Shiffrinovou. Nároky jsou velké, je toho moc, napsala

Američanka po pádu Cortině d’Ampezzo vynechala zbytek italských závodů, stejně tak obří slalom v Kronplatzu. Koleno už posiluje cvičením s činkami, nicméně bude chybět i o tomto víkendu v Soldeu. Obří slalom i slalom v Andoře nepojede.

„Sice se cítím každý den lépe, ale o víkendu lyžovat nebudu,“ potvrdila Shiffrinová. „Bolí to, protože mám na tohle místo hodně speciálních vzpomínek, ale koleno zatím bohužel závodní zátěž nezvládá. Je pozitivní, že strukturálně je všechno neporušené, ale ještě musím být trpělivá.“

Mikaela Shiffrinová je stále v čele celkového pořadí Světového poháru, nicméně Lara Gutová-Behramiová ztrácí už jen 95 bodů. Pokud by Švýcarka obří slalom vyhrála, půjde do čela. Ani tak nechce Shiffrinová riskovat.

„V této sezoně je v sázce hodně, ale to je vždycky,“ konstatovala. „Je to běh na dlouhou trať a já si chci být jistá, že je koleno silné a jsem plně schopná lyžovat. Zatím to tak není, byť se bolest každým dnem zmírňuje, pohyb je pevnější, hladší, konzistentnější. Zvládám to dobře a posunuji se.“

Na marodce není Američanka zdaleka jediná. Mimo hru je po hrozivém pádu i její přítel Aleksander Aamodt Kilde z Norska, po sezoně mají Petra Vlhová, Corinne Suterová a čerstvě i olympijská vítězka Sofia Goggiaová z Itálie. Při pádu v tréninku si zlomila nohu na dvou místech. Počet zraněných lyžařů a lyžařek už atakuje třicítku.

I proto by se podle Shiffrinové měly do budoucna zvážit extrémní nároky a nahuštěný program. „Jsem absolutně přesvědčená, že únava v této fázi sezony hraje roli při zraněních, které jsme v poslední době zaznamenali, včetně toho mého,“ píše Američanka. „Hodně se o tom mluvilo a já absolutně souhlasím s těmi, kteří žádali, abychom se lépe podívali na nároky kladené na vrcholové sportovce. Je toho opravdu moc!“