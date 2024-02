Dobří přátelé? Ledecká na oblíbené trati chybovala, končí sedmnáctá

Se zdravým tělem po sezoně plné potíží a s neoficiálním vítězstvím ve čtvrtečním tréninku, v němž však neprojela branku, nastoupila Ester Ledecká k prvnímu závodu Světového poháru po třech týdnech. Na sjezdovce Mont Lachaux se jí ale nepovedla úvodní pasáž, udělala v ní chybu, která ji zpomalila.

„I když se Ester snažila udržet to co nejčistěji, byla hodně nízko, do další brány se vracela téměř do kopce a nabrala tam hodně desetinek. Dostala se do náhrnů měkčího sněhu,“ vysvětloval expert České televize Petr Záhrobský.

Ledecká se pak snažila ztrátu snížit. Ve středu trati se jí podařilo dobře zabalit do sjezdového postoje, na měkkém sněhu ale měla už složitou pozici. Závod byl navíc právě kvůli sněhovým podmínkám zkrácen o poslední čtyři branky a závodnicím se počítal čas v místě původně plánovaného posledního mezičasu.

Pro Ledeckou to i tak znamená comeback v náročné zimě, v níž ji od začátku trápí zdravotní problémy. Před třemi týdny dokonce absolvovala vyšetření plic v Innsbrucku a v Cortině d´Ampezzo vynechala dva závody ze tří.

„Byla jsem nemocná víc než dva měsíce s dvoutýdenní přestávkou. Museli jsme hodně improvizovat. Potěšilo mě, že jsem mohla aspoň trénovat na snowboardu a zúčastnit se dvou závodů na snowboardu,“ řekla Ledecká pro webové stránky Světového poháru v Crans Montaně.

Švýcarské středisko je jedním z jejích nejoblíbenějších středisek. V roce 2021 zde sice zažila i nepříjemný pád, kdy skončila v sítích s roztrženým rtem. Z osmi výsledků na stupních vítězů v SP ale čtyřikrát byla mezi třemi právě v Crans Montaně.

„Poprvé jsem tady byla hodně mladá. Byl to rok, kdy se to zrušilo, měli jsme jeden trénink. Tehdy jsem se necítila komfortně. Další rok to bylo dobré, pak jsem tu byla druhá, ale další závod jsem spadla do sítí a zranila jsem se,“ připomněla Ledecká. „Před dvěma lety jsem si ale řekla: Crans Montana a já jsme dobří přátelé. A fungovalo to, byly to fantastické závody.“

V roce 2022 Ledecká v Crans Montaně vyhrála sjezd a dodnes je to jeden z jejích tří triumfů na okruhu v kariéře. Předtím v roce 2019 zvítězila ve sjezdu v Lake Louise a v roce 2020 v super-G ve Val d´Isere. A samozřejmě má i zlato ze super-G z olympiády 2018 v Pchjongčchangu.

„Mám ráda atmosféru, lidi, není obvyklé, že lidi takhle fandí, nahlas křičí na každého závodníka, nejen na nejlepších pět nebo na Švýcarky. Tohle na švýcarských závodech miluju,“ líčila Ledecká. „Když přijedu do finiše, jsou tam třeba jen tři, čtyři Češi, ale tady všichni křičí jak v pekle, jako bych byla Švýcarka. Ráda bych jim poděkovala.“

O víkendu bude mít Ledecká ještě dvě závodní možnosti, v sobotu ji čeká další sjezd, v neděli pak super-G. Oba závody začínají v 10.30 a vysílají je ČT sport a Eurosport.