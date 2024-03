Zvládnu to ještě? Poslední týdny byly frustrující, přiznala Shiffrinová

Sama přitom bojovala s pochybnostmi. „Poslední týdny byly frustrující,“ neskrývala dvojnásobná olympijská vítězka a sedminásobná mistryně světa. „Stále jsem přemýšlela, zda to ještě zvládnu. Teď mám slalomový glóbus, to byl můj velký cíl během celé sezony.“

Dojetí a radost Shiffrinová ve Švédsku neskrývala. „Tohle je pro mě výjimečné místo a den,“ popisovala. „Je neuvěřitelné, že se mi podařil takový návrat. Soustředila jsem se jen sama na sebe a dokázala jsem jezdit čistě a dobře, jsem za to vděčná.“

Aktuální sezona je pro ženy i muže hodně náročná. Pádů a zranění je hodně, organizátoři navíc bojují s nepřízní počasí. Termíny jsou nahuštěné, program našlapaný. „Pro každého to je divoká sezona,“ přitakala Shiffrinová. „Když jsem spadla v Itálii, ani na chvíli mě nenapadlo, že to bude konec. Rychle jsem si udělala kontrolu těla a hned jsem věděla, že koleno je špatné. Ale krk byl v pořádku a vědomí jsem po pádu neztratila, to bylo dobré. Až později se k bolavému kolenu přidal i kotník, takže chvíli trvalo, než jsem mohla normálně chodit.“

Na rozdíl od Petry Vlhové, kterou vyřadil pád na domácí trati v Jasné, nemusela na operaci. A sama říká, že třeba v porovnání s následky těžkého pádu přítele Aleksandra Aamodta Kildeho měla ohromné štěstí. Doslova mluvila o tom, že u něj to byla otázka života a smrti.

„Neexistují slova na to, co se mu stalo a jak se pořezal. Opravdu to byla otázka života a smrti,“ líčila dodatečně Američanka. „Aleksův pád a následující týdny v nemocnici stály všechny mnoho sil. Nejvíc samozřejmě jeho. Mé zranění bylo o mnoho méně vážné než jeho.“

Nezastírá, že k vydařenému návratu pomohla i společná rehabilitace v Rakousku. „Díky tomu, že jsme spolu byli nějaký čas, tak stres z toho, jak vnímáte vrcholový sport, jak dlouho ho ještě budete moct dělat a kdy se naplno vrátíte, se dal zvládnout lépe. Samozřejmě, i v takových momentech je klíčové dívat se sám na sebe a mít svoji rehabilitaci na prvním místě, ale uměli jsme o tom mluvit a pomáhat si. Třeba už jen tím, že jsme si dokázali říct, že priorita je dostat sám sebe na nohy.“

Zatímco Shiffrinová už zpátky je, Kilde se stále dává dohromady. „V jeho případě bylo těžké, aby se vůbec posadil,“ řekla Shiffrinová. „Nebo si pak normálně zašel na záchod. O tomhle nikdo nechce mluvit, ale je to opravdu otravné a hrozné. Nejdůležitější je, že se umíme na sebe navzájem spolehnout. A zvládnout tak všechno, čím procházíme.“

V aktuální sezoně už Mikaela Shiffrinová v rychlostních disciplínách startovat nebude, o víkendu se chystá na finále ve slalomu v rakouském Saalbachu. Obhajoba velkého křišťálového glóbu ze Světového poháru tím padla, na vedoucí Laru Gutovou-Behramiovou ze Švýcarska ztrácí 345 bodů. Malý glóbus za slalom ji ovšem těší velmi. Poprvé ho získala v roce 2013. Celkově ovládla Světový pohár v letech 2017, 2018, 2019, 2022 a 2023.

„Mikaela je naprostý fenomén! Je neuvěřitelné jak rychle a v jaké formě se dokázala vrátit,“ dodala pro Českou televizi Dubovská.