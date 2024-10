Příběh setiny pokračuje: Ledecká se s Rakušankou sejde v jednom týmu

Byla to jedna z největších senzací sportovní historie, když se Ester Ledecká v Pchjongčchangu v cíli udržela na zelených číslech a o pouhou setinu sekundy odsunula obhájkyni vítězství Annu Veithovou na druhé místo v okamžiku, kdy už pomalu slavila další zlato.

V té době obě závodily na jiných značkách, v létě ale dostala Veithová nabídku, která ji s Ledeckou propojí v rozvíjejících se týmu obnovené značky Kästle, kterou vytáhl ze zapomnění český podnikatel Tomáš Němec.

„Je skvělé, že jsou znovu spolu,“ usmívá se Lotschak.

Legendární příběh jedné setiny se společnosti symbolicky hodí právě v letošním roce, kdy si firma připomíná své sté výročí.

Lotschak: Anna má obrovské zkušenosti

„S Annou jsme jednali několik měsíců. Zájem byl na obou stranách. Máme v hlavě podobné cíle, díváme se stejně na nové produkty pro ženy, nejen, co se týče designu, ale i ohledně lyžařských schopností, používání lyží. Anna má obrovské zkušenosti. Cíl je inspirovat lidí k aktivnějšímu a zdravějšímu životu na horách,“ líčil Lotschak během lyžařského sympózia Forum Nordicum ve švýcarském Lenzerheide.

Pětatřicetiletá Veithová ukončila sezonu v roce 2020 a nové angažmá pro ni znamená návrat do lyžařského byznysu. Jedním z jejích úkolů bude testování nových lyží. Bude mít tak důležitý podíl na vývoji závodního materiálu, který bude využívat i Ledecká. Sama ovšem o návratu k závodění zatím neuvažuje.

„Nikdy neříkej nikdy. Jestli jí to bude na lyžích bavit, a jestli jí to bude bavit na našich závodních lyžích, dveře jsou samozřejmě otevřené,“ usmívá se Lotschak. „Teď to není úplně reálné. Bude nám dávat feedback, a jsem si jistý, že bude rychlá.“

Veithová patří k několika velkým lyžařským jménům, která se v závodním týmu Kästle sešla. V minulé sezoně na lyžích této značky spolu s Ledeckou jezdily Slovinka Ilka Štuhecová a Švýcarka Jasmine Fluryová. Novou akvizicí pro nadcházející zimu je Rakušanka Tamara Tipplerová, která stála v rychlostních disciplínách už desetkrát na stupních vítězů ve Světovém poháru a na olympiádě v Pekingu skončila v super-G čtvrtá. K bronzové medaili jí tehdy scházely tři setiny, o desetinu pak porazila Ester Ledeckou na pátém místě.