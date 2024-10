Švýcarský insider o Odermattovi: Je jako Federer. Ledecká? Respekt!

Říká se, že každý Švýcar lyžuje. A je to znát. Když se Diego Züger na lyžařském semináři Forum Nordicum ohlížel za minulou sezonou, napočítal díky Marku Odermattovi a Laře Gutové-Behramiové sedm křišťálových globů. Velký lyžařský národ zažívá jedno z nejlepší období své historie.

Byla to pro švýcarské lyžování sezona snů?

„Byla to skvělá sezona. Nejen po sportovní stránce, ale měli jsme ve Švýcarsku i úspěšné sportovní akce. Dařilo se i dalším disciplínám, ale alpské lyžování je ve Švýcarsku samozřejmě ten nejdůležitější zimní sport. Naštěstí máme sportovce jako Marco Odermatt, který je nade všemi. Ale není to jen o něm, máme spoustu dalších dobrých lyžařů a celý tým je super silný. Právě Marco mu pomáhá. Když máte takovou hvězdu, tak vedle ní rostou i další. Je to hodně důležité a jsme za to moc rádi.“

Na co z minulé zimy nejraději vzpomínáte?

„Vzpomínek mám spoustu. Když Marco ve Wengenu poprvé vyhrál sjezd, to byl samozřejmě hodně výjimečný moment. Vedle toho byly ve Wengenu i nějaké pády, třeba Kildeho a mladých švýcarských lyžařů, to byly smutné momenty. Na tom vidíte, jak tenká je hranice mezi vítězstvím a něčím takovým.“

Co Odermatt znamená pro švýcarské fanoušky?

„Marco je teď nejpopulárnější sportovec, možná dokonce vůbec nejoblíbenější člověk ze všech. Nezná ho jen jádro lyžařských fanoušků, ale i široká veřejnost. Když si zapnete televizi, tak snad každá pátá reklama je s Markem nějak spojená. Je trochu jako Roger Federer. Samozřejmě, Roger je známější mezinárodně, ale ve Švýcarsku se Markova popularita dostává do stejných dimenzí jako je ta jeho před pár lety.“