Otřes na úvod: šampion Odermatt vypadl v první jízdě, Hirscher je ve 2. kole

Byl to velký okamžik závodů v Söldenu. Napětí jak na straně fanoušků, tak i muže, kterého se to celé týkalo. Marcel Hirscher je opravdu zpět. Teď už to můžeme říci. Ačkoliv nervozita na něm byla znát, po pauze víc než dva tisíce dnů ukázal Rakušan v nizozemské kombinéze, že hvězdy jeho ražení lyžovat nezapomínají a se startovním číslem 34 postoupil do druhého kola. První jízdu naopak velmi překvapivě nezvládl loňský suverén Marco Odermatt a na další pódium si tak bude muset ještě počkat. Druhé kolo začíná ve 13 hodin.

Náročnou trať připravili stavitelé v Söldenu hned na první kolo obřího slalomu mužů, úvodního závodu nového ročníku Světového poháru alpských lyžařů. Ke své nelibosti se o tom přesvědčil jeden z největších favoritů, obhájce celkového prvenství Marco Odermatt. Do trati vlétl jako první, ovšem jako první na ní také brzy skončil, konkrétně po druhém mezičase, kdy své lyže na těžkém terénu neovládl a minul bránu. Později ho napodobili i Rakušané Stefan Brennsteiner a Manuel Feller.

„Se startovním číslem jedna jsem byl extrémně motivovaný,“ smutnil Odermatt. Fanoušci však s velkým napětím čekali na to, co přišlo až o několik desítek minut později. To totiž se startovním číslem 34 ze startovní boudy vyjel velký navrátilec a šampion Marcel Hirscher. I když teď ne v rakouských barvách, na které u něj byly celou jeho první kariéru všichni zvyklí, ale jako závodník Nizozemska. Hegemon své doby (SP ovládl osmkrát v letech 2012-2019) se vracel po 2051 dnech.

„Je velká čest být zpátky, na Sölden mám jen ty nejlepší vzpomínky, myslím, že mi bylo 18, teď je mi 36 a vracím se na místo svého debutu v SP. Co je bláznivé, že když jsem začal závodit, někteří soupeři ještě nebyli ani na světě,“ usmíval se Rakušan s oranžovou barvou na kombinéze před startem.

Pár minut před samotnou jízdou bylo na Hirscherovi vidět velké soustředění a napětí. V cíli se ale mohl usmívat do kamery. Povzbuzován domácím rakouským publikem, ve kterém vlálo poměrně hodně nizozemských vlajek, zajel jízdu, se kterou po tak dlouhé závodní pauze mohl být spokojený. Nebylo to sice tak suverénní představení, na jaké u něj diváci byli zvyklí, ale s těžkým svahem si poradil a se ztrátou 2,29 sekundy na lídra Alexandera Steena Olsena mu patřila 26. příčka, tedy místo zajišťující postup do druhého kola. Na jistotu si ale musel počkat, mužů startujících v úvodním závodu SP bylo 73 a dál šlo jen 30. Drobný pokles sice ještě zaznamenal, ale do druhého kola, které startuje ve 13.00, prošel z 28. místa.

Na návrat krále se těšily i současné hvězdy mužského alpského lyžování. Druhý muž minulého ročníku Loic Meillard prohlásil: „Moc se na to těším, i když vzroste konkurence.“ Švýcar ale hned v úvodním závodu musel kvůli potížím se zády nakonec absentovat, a tak síly s legendou zatím nepoměřil.

To jednička minulé zimy Odrmatt příležitost měla, i on si však na přímý souboj bude muset počkat. Ovšem ví, že i když se Hirscher objevil v závodu SP naposledy 17. března 2019, mají v něm soupeře. „Musí být ve velmi dobré fyzické kondici, jinak by se nevracel. Viděl jsem nějaká jeho videa a zdá se, že neztratil nic ze svého talentu. Nevím, proč by neměl být rychlý. Mentálně byl vždycky velmi silný závodník a moc se těším, až si s ním zazávodím,“ říkal Odermatt ještě před startem sezony.

Navrátilcem byl také Lucas Braathen, jenž se rozhádal s norským svazem, dal si pauzu a nyní bude jezdit za Brazílii. Rok a půl dlouhá pauza v jeho případě byla znát o něco méně než u Hirschera a v prvním kole zajel devatenáctý nejrychlejší čas.