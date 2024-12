Zabystřan: Vidím, že to jde. Jak jezdím s Němci, je všechno víc zaběhlé

Na slavné sjezdovce Birds of Prey létal symbolicky jako dravý pták. Jan Zabystřan si svou vlastní cestou vydupal ostrý protest proti zavedenému paradigmatu, že lyžař z Česka může jen těžko konkurovat nejlepším sjezdařům světa. Ve stopách Ondřeje Banka a Ester Ledecké zase ukázal, jak můžou být Češi na čertovských prkýnkách šikovní, když dostanou rovnou šanci ve srovnání s nejlepšími.

V Beaver Creek jste byl ve sjezdu a super-G dvakrát jen zlomek času od top ten. Jak jste si v hlavě srovnal vaše zatím životní jízdy?

„Ten sjezd jsem fakt nečekal, to pro mě bylo dost velké překvapení. Po trénincích jsem doufal, že by to mohlo vyjít do třicítky, ale závod je vždycky jiný. Ti nejlepší přidají, přijde nervozita, všechno ovlivňuje závodní jízdu. Do super-G jsem si věřil, doufal jsem, že by mohl být stejný výsledek, a byl podobný. Určitě jsem za ten víkend hodně rád. Doufám, že se to přenese i na další závody. Musím si užít ty výsledky, co byly, nejenom se dívat pořád dopředu. Samozřejmě, když bude Val Gardena, kde mi to loni celkem šlo, ambice tam jsou…“

Pod kopcem vám fandil podnikatel Tomáš Němec, majitel lyžařské firmy Kästle, mluvili jste spolu?

„Měl radost, gratuloval, v cíli byl první, kterého jsem viděl. Bylo to určitě hezké, má velký podíl na tom, že tady pořád jsme a lyžujeme. Bylo pěkné ho tam vidět. Od letošní sezony jezdím s Němci, přestože jim se sjezd úplně nepovedl, můj úspěch přijali hezky. Šéftrenér mi večer na schůzi gratuloval, přesto, že byl naštvaný na svoje kluky, že nikdo nezajel do třicítky. Jsem rád, že mi to přáli, přestože nejsem jejich.“

Co stojí za tím, že vám to takhle sedlo zrovna na úvod sezony v Beaver Creek?

„Je to kombinace, sníh je tam celkem fajn, v Americe to mám rád. Proto mi to