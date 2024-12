Skvělá Ledecká to v úvodu sezony rozpálila v TOP 10. Ale naznačila potíže

Hodně těžký start sezony si organizátoři lyžařského Světového poháru připravili pro ženy v rychlostních disciplínách. Na první sjezd je poslali do Beaver Creeku na sjezdovku Birds of Prey, na níž závodí převážně muži. Ester Ledecká si s touto výzvou poradila bravurně a opět patřila k top závodnicím. Ve sjezdu jí patří šesté místo. „Jsem ráda, že mě fyzioterapeut dal po druhém tréninku dohromady,“ prozradila pak v pozávodních ohlasech. Z výhry se raduje Cornelia Hütterová.

Příznivci rychlostních disciplín v ženském alpském lyžování se konečně dočkali. A hned to bylo pokochání hodné nejlepších světových závodnic.

Ještě než se na trať pustily lyžařky Světového poháru, byl tady jeden vrchol pro domácí fanoušky. Jako předjezdkyně totiž vyrazila mezi sjezdové brány místní hvězda Lindsey Vonnová. Její projev na trati vypadal hodně jistě, což se jí bude v dalších týdnech hodit.

Žena, která už v roce 2019 odešla do sportovního důchodu, se do lyžařského cirkusu vrací. Nejprve o minulém víkendu vybojovala potřebné množství bodů, aby vůbec mohla získat startovní číslo. Lyžařská superstar plánuje velký návrat v super-G ve Svatém Mořici příští víkend.

Už nyní si ale vysloužila obrovské ovace místního publika, což si náležitě užívala.

Pak už se ale závod rozběhl naplno. Do průběžného vedení se dostala Italka Sofia Goggiaová. Té start na sjezdovce Birds of Prey nevyšel tak, jak by si představovala, ale se zbytkem si poradila skvěle. Za ní jedoucí specialistka hlavně na super-G Lara Gutová-Behramiová se snažila, co to šlo, ale na Italku, která se kamarádí s Ledeckou, neměla.

To už ale nebyl případ Cornelie Hütterové z Rakouska, která Italku překonala o 16 setin sekundy. Vítězka hodnocení disciplíny z minulé sezony si pak na křesle pro vedoucí závodnici poseděla hodně dlouho.

Český fanoušek doufal, že ho bude muset opustit kvůli Ester Ledecké. Ta se na těžkou trať pustila se startovním číslem 24. Češka v Beaver Creeku absolvovala první dva tréninky, v nichž skončila pátá a devátá. Ten v pátek 13. vynechala.

Na trati předváděla odvážnou jízdu. Na prvním důležitém mezičase ztrácela pět setin sekundy, což vypadlo hodně slibně. Na dalším narostl jen o setinu. Pak ale přišlo menší zaváhání a ztráta rázem vzrostla na 51 setin sekundy. Cílem projela STR na 4. místě se ztrátou šest desetin na vítězku a 26 setin na třetí příčku. Když projela Češka cílem, Hütterová si výrazně oddechla.

Ledeckou pak na šesté místo posunuly domácí lyžařka Lauren Macugaová, jež byla ještě o osm setin sekundy rychlejší, a pak se startovním číslem 37 Rakušanka Ricarda Haaserová. Ta STR předčila o čtyři setiny sekundy.

Pro českou lyžařskou obojživelnici je ale i šestá příčka parádním startem do sezony, kterou zahájila nejprve na snowboardu prvním a čtvrtým místem.

V ohlasech pak prozradila, že si mužskou sjezdovku náramně užila. A také něco dalšího. „Bylo to super, jsem moc ráda za svou jízdu, která se mi povedla. Moc musím poděkovat celému svému týmu, teď hlavně fyzioterapeutovi Láďovi Poláškovi, který mě dal po druhém tréninku dohromady, abych mohla dneska závodit.“ Konkrétnější ale nebyla, i toto však může naznačovat menší zdravotní problémy, kvůli kterým nenastoupila do třetího tréninku.

„Je obrovská čest tady na tom kopci vůbec jet, je to klučičí kopec, my jsme tady sjezd v téhle verzi ještě nejely, takže je to super. Jsem moc šťastná, že jsem to tady mohla jet a těším se na nedělní super-G,“ pokračovala pak Ledecká v hodnocení.

Informace o sjezdovce prý měla už od mužů, mimo jiné od Jana Zabystřana, který zde před týdnem předvedl životní jízdy (11. místo ve sjezdu, 12. v super-G). „Když jsem porovnávala ty zprávy s tím, co jsem viděla v televizi, tak jsem si říkala: Dyť to není zase tak hrozné, v podstatě celé docela placka. A pak jsem na první prohlídce zjistila, že je to výrazně jiné. Takže jestli vám to připadá brutální v televizi, tak věřte, že naživo je to ještě brutálnější,“ smála se olympijská vítězka v super-G.

Na horkém křesle vedoucí ženy závodu se až do jeho konce udržela Hütterová. Mistrovsky tak navázala na konec minulé sezony, v níž ovládla sjezd v Saalbachu, dějišti mistrovství světa 2025. Na druhém místě zůstala Goggiaová, třetí skončila Gutová-Behramiová.

V neděli je na programu super-G.

Výsledky SP v sjezdovém lyžování v Beaver Creeku:

Ženy - sjezd: 1. Hütterová (Rak.) 1:32,38, 2. Goggiaová (It.) -0,16, 3. Gutová-Behramiová (Švýc.) -0,34, 4. Macugaová (USA) -0,52, 5. Haaserová (Rak.) -0,56, 6. Ledecká (ČR) -0,60.

Průběžné pořadí SP (po 6 ze 35 závodů): 1. Rastová (Švýc.) 287, 2. Shiffrinová (USA) 245, 3. Ljutičová (Chorv.) 202, 4. Hectorová (Švéd.) 182, 5. Dürrová (Něm.) 181, 6. Liensbergerová (Rak.) 177, ...32. Ledecká 40, 69. Dubovská (ČR) 9.