Horký start Ledecké. Poprvé v sezoně na lyžích, jdou zvěsti o skvělé formě

Před pár dny Ester Ledecká na Instagramu poučila své mezinárodní publikum, co v češtině znamená její mrazivé příjmení. Pár hodin před startem úvodních lyžařských závodů sezony na sjezdovce Birds of Prey v Beaver Creeku je ale spíš horká jako rozpálená žehlička, pokud jde o formu, s níž vstupuje do boje.

„V tréninkových jízdách je skoro neporazitelná,“ komentoval Fiedler její výsledky na přípravném pobytu v Copper Mountain, kde se Ledecká pohybovala na stejné sjezdovce jako Federica Brignoneová nebo vracející se Lindsey Vonnová. „Celé přípravné oddobí se jí povedlo. V Chile, na Pitztalu, v Söldenu. Na prkně se jí taky zadařilo, je dobře naladěná na vstup do sezony.“

Ledecká začala zimu před dvěma týdny na snowboardu v čínském Mylinu, kde vyhrála paralelní obří slalom a v paralelním slalomu skončila čtvrtá. V Beaver Creeku ji sobotním sjezdem a nedělním super-G začíná dobrodružství na lyžích, kterým se v posledních dvou sezonách nemohla příliš věnovat. V minulé zimě se po komplikované nemoci v plné síle ukázala až na finálovém víkendu v Saalbachu-Hinterglemmu, kde hned vyhrála závod v super-G.

„Kde je její výkonnostní úroveň, bylo vidět na konci minulé sezony,“ míní Fiedler. „V posledních závodech dokazovala, že když nemá zranění a bolesti, patří k nejužší světové špičce. Hned úvodu sezony můžeme čekat top výsledky.“

Další dobrou zprávou je rychlostní kondice lyžařské značky Kästle, ke které Ledecká přestoupila před dvěma lety. Továrna majitele Tomáše Němce, která má centrálu v rakouském městečku Hohenems, každý rok hledá možnosti, jak svá prkýnka zlepšit.

„Vyžaduje si to velmi tvrdou práci každý den. Zahrnuje to spoustu testování, vývoj a přizpůsobování se novým podmínkám. Sníh, déšť, vlhkost, cokoli, co je relevantní pro rychlost,“ vysvětluje Alexander Lotschak, generální manažer firmy.

Minulý týden potěšily tovární tým dva výsledky těsně za top ten Jana Zabystřana. Tomu sedla členitá trať sjezdovky Beaver Creek i specifický suchý a tvrdý americký sníh. Což jsou podmínky, které by mohly vyhovovat i Ledecké.

„Může jí to sednout hezky. Tyhle sněhy má taky dost ráda. Doufám, že z Číny nebude unavená, ale tohle Ester zvládá hodně dobře, budu jí držet palce. Může to dopadnout hezky,“ věří Zabystřan.

V trénincích sjezdu v Beaver Creeku se Ledecké dařilo, ve středu skočila pátá, v neděli devátá. Víkendové závody jsou specifické i proto, že v Beaver Creeku ženy naposledy závodily téměř před deseti lety při světovém šampionátu 2015.

„I to, že tam holek nejelo tolik, nezávodily tam, by jí mohlo sednout. Jsou všechny na stejné startovací čáře, možná jen Američanky tam mají naježděno víc,“ míní Zabystřan.

Fiedler zase zdůrazňuje, že Ledecká už má ze sjezdovek Světového poháru dostatek zkušeností, ačkoli v minulosti trpěla tím, že závodní tratě nemá tolik najeté jako ostatní.

„Když začínala, dlouho to bylo manko, ale s konkurentkami se srovnala,“ říká Fiedler. „Teď je jako ostatní. Ester je střelec, umí to poslat. Viděli jsme to na olympiádě v Koreji, to taky bylo na sjezdovce, kde nikdo z děvčat předtím nejel závod.“

Ledecká začíná lyžařskou sezonu s podobným týmem jako vloni. Jen z něho zmizel konzultant Ondřej Bank. Trenérem zůstává Franz Gamper, kterému na kopci pomáhá jako druhý trenér Tomáš Bank. Servismanem je Guntram Mathis přezdívaný Tschunti, fyzioterapeutem Ladislav Polášek. Na vše dohlíží Ledecké maminka Zuzana.

STR má šanci po čase opět rozjet velkou lyžařskou kampaň. Pokud se nominuje na březnové finále Světového poháru do amerického Sun Valley, bude mít dilema, protože v ten samý termín se ve Svatém Mořici koná mistrovství světa ve snowboardingu.

„Tohle řeší víc lidi kolem ní než ona sama. Soustředí se na konkrétní závod, který přichází. Bude to tématem až po lyžařském mistrovství světa, v tuhle chvíli vůbec,“ míní Fiedler. „Medaile z mistrovství světa má váhu. Je pravděpodobné, že v tomhle případě dá předost snowboardu. Z pohledu resortních center, Národní sportovní agentury se počítají medaile z mistrovství světa, ne vítězství ve Světovém poháru. Medaile ze snowboardu má stejnou váhu jako medaile na lyžích.“

V Beaver Creeku se na trať Světového poháru po pěti letech vrátí Američanka Lidsey Vonnová, zatím jako předjezdkyně. Už ostrý start chystá Italka Sofia Goggiaová, která si v únoru zlomila holenní kost.

„Myslela jsem, že budu mít větší strach. Noha je na tom tak, jako by se nic nestalo,“ řekla Goggiaová pro Eurosport.

PROGRAM SP V BEAVER CREEKU

SOBOTA

19.00 sjezd žen

NEDĚLE

19.00 super-G žen