Ledecká zase v top 10: Italská dálnice. O tenhle závod možná na OH přijde

Královské středisko Dolomit má Ledecká ráda. Před čtyřmi lety tady ve sjezdu a super-G vystřihla dvě těsná čtvrtá místa na světovém šampionátu, o rok později tady skončila ve sjezdu Světového poháru třetí. A i tentokrát předvedla na sjezdovce Olympia delle Tofane se značkovým padákem Tofanaschuss solidní výkon a znovu se ve sjezdu vešla do top desítky.

„To je vždycky skvělý, cítila jsem se fajn. Moc mě to bavilo,“ pochvalovala si Ledecká. „Sjezdovka je nádherně upravená. Organizátoři z toho udělali italskou dálnici, moc hezky se na tom jelo. Každý den se to zrychlovalo, jak se to vyšoupe stahovači, my na tom jezdíme, každý den to bylo rychlejší a rychlejší. Dnes byla nejrychlejší trať, všechno víc skákalo, na všechno bylo míň času. Ale zvládla jsem to docela dobře. Ještě mám hodně věcí, na kterých musím zapracovat.“

Na druhém mezičase jí změřili nejrychlejší rychlost ze všech, Ledecká pádila k cíli rychlostí 136,12 kilometru za hodinu. V průběhu trati občas neudržela ideální sjezdové postavení a drobné ztráty ji z nadějné jízdy odsunuly necelou půl sekundu pod stupně vítězů.

„Nebyla to vůbec špatná jízda, ale na skocích Ester lyže doháněla, byla pohybem o něco později, než by bylo ideální. Jinak tam nebyla žádná velká chyba,“ hodnotila Klára Křížová, bývalá reprezentantka a expertka České televize.

Ledecká znovu ukázala, že po dvou sezonách se zdravotními problémy patří ke špičce. V sezoně už zapsala šesté místo v Beaver Creek a v St. Antonu byla před týdnem díky třetímu místu na podiu. Drží se vysoko i v průběžném pořadí disciplíny, kde je po třech závodech na čtvrtém místě.

Musí udělat těžké rozhodnutí

„Jezdí velmi dobře, kvalitně. V St. Antonu ukázala, že je vyježděná závodnice, má sjezdovky velmi dobře načtené, ví, co si může dovolit. Doufejme, že bude takhle pokračovat,“ řekla Křížová. „Teď patří mezi top elitu, může se zlepšovat v maličkostech, které dělají ve výsledku rozdíly.“

Další dobré představení na při sjezdu v Cortině by za normálních podmínek bylo dobrou zprávou před olympijskými hrami, kde budou alpské lyžařky za rok závodit právě na sjezdovce Olympa delle Tofane.

Ledecká má ale problém s termínovou kolizí. Olympijský sjezd se totiž pojede za rok 8. února ve stejný den jako paralelní obří slalom na snowboardu. STR zatím své rozhodnutí neoznámila, na olympiádách ale dosud vždycky na prkně závodila a za rok v Livignu může usilovat o unikátní zlatý hattrick.

Klíčové rozhodnutí bude muset udělat i koncem této sezony. V lyžařském sjezdu má stále šanci útočit na umístění do třetího místa v celkovém pořadí, v případě průlomového výsledku v dalších závodech možná i na malý globus, na nějž zatím ztrácí 57 bodů. Finále lyžařského Světového poháru, které se koncem března koná v americkém Sun Valley, ale koliduje s mistrovství světa na snowboardu ve Svatém Mořici, kde má STR šanci se představit poprvé po osmi letech. A zatím se kloní ke startu na prkně.

Sobotní sjezd v Cortině počtvrté v kariéře vyhrála domácí hrdinka Sofia Goggiaová. Američanka Lindsey Vonnová, která v Cortině vyhrála už dvanáct závodů, si na trati přisedla vnitřní lyže a málem upadla. Skončila dvacátá.

SP ve sjezdovém lyžování v Cortině d'Ampezzo (Itálie):

Ženy - sjezd: 1. Goggiaová (It.) 1:33,952. Lieová (Nor.) -0,42, 3. Brignoneová (It.) -0,55, 4. Gutová-Behramiová (Švýc.) -0,72, 5. C. Suterová (Švýc.) -0,75, 6. Hütterová (Rak.) -0,79, ...8. Ledecká -1,01, 48. Nová (obě ČR) -4,37.

Průběžné pořadí sjezdu (po 3 z 8 závodů): 1. Brignoneová 189, 2. Goggiaová 180, 3. Hütterová 176, 4. Ledecká 132, 5. Gutová-Behramiová 130, 6. Lieová 120.

Průběžné pořadí SP (po 16 z 35 závodů): 1. Brignoneová 539, 2. Rastová (Švýc.) 533, 3. Hectorová (Švéd.) 507, 4. Ljutičová (Chorv.) 456, 5. Gutová-Behramiová 424, 6. Holdenerová (Švýc.) 396, ...19. Ledecká 205, 68. Dubovská (ČR) 29.