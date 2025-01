Šťastná Ledecká na bedně: Bylo to rodeo! Co jí poradila maminka?

Kované sjezdařky to měly složité. Sofia Goggiaová se nedostala do cíle, Lara Gutová-Behramiová skončila mimo elitní desítku. Italka Federica Brignoneová naopak získala své první vítězství ve sjezdu.

„Nebylo to jednoduché. Připomínalo to spíš surfování,“ uvedla Brignoneová.

Pořadatelé měli problémy s úpravou sjezdovky Karla Schranze už pro čtvrteční trénink. Páteční tréninkovou jízdu museli zrušit kvůli přívalu nového sněhu.

„Jsem moc ráda za to, jak to dopadlo. Včera to s tou sjezdovkou vypadalo dost mizerně,“ líčila Ledecká. „Oni to nakonec zrolbovali. Nebylo to nějaké senzační povozeníčko, bylo to trošku rodeo, ale pořád to bylo daleko líp sjízdné než na prvním tréninku, což bylo opravdu šílený. Jsem ráda, že jsem do toho dneska mohla trošku víc jít.“

Na rozdíl od některých velkých sjezdařských jmen se Ledecká s netradičními podmínkami vyrovnala výborně. Předvedla zdravě agresivní jízdu, na posledním mezičase měla největší rychlost ze všech a udržela ji až do konce.

„Měla jsem trošku výhodu v tom, že jsem snowboardistka. V některých pasážích jsem měla vyšší linii než ostatní holky. Díky tomu jsem se vyhnula jejich stopám. Měla jsem lepší průjezd, tolik jsem tam neskákala,“ vysvětlila Ledecká, která na trať vyrazila s číslem 27. „S vyšším číslem to bylo rozsekanější, ale líp jsem to trefovala. Robert Trenkwaldder a Franz Gamper mi poradili skvělou linii.“

Její italský trenér Gamper a Trenkwalder, což je pro ni důležitá spojka do Red Bullu, zdejší sjezdovku dobře znají.

„Jsou tady skoro místní a Robert mi ještě předevčírem po prvním tréninku radil skvělé stopy. Bylo úžasně je mít vedle sebe. Snažila jsem se co nejlíp poslouchat jejich rady a pak to tam poslat,“ líčila Ledecká, která tradičně děkovala všem lidem ze svého týmu, včetně své maminky Zuzany. „Byla jsem na startu trošku nervozní. Moje maminka mi řekla, ať jedu to, co umím, což je vždycky lepší než jet, co neumím. Takže jsem to splnila, doufejme. Jsem moc ráda, že ji tady mám, je to vždycky tak nějak lepší.“

Když STR dojela do cíle, v průběžném pořadí byla druhá, osmnáct setin sekundy za Brignoneovou. Potom přečkala atak Lindsey Vonnové, která byla s číslem 32 o čtyři desetiny pomalejší. Skončila šestá a navázala na desátý nejrychlejší čas z tréninku. Pro slavnou Američanku to byl první sjezd Světového poháru v její comebackové sezoně. Naposledy v něm na vrcholné úrovni závodila na MS 2019 v Aare.

„Byla to zábava. Jsem ráda, že jsem zpátky. Ve sjezdu si věřím trochu víc než v super-G a tenhle kopec moc dobře znám. Věděla jsem, jaké výzvy na mě dnes čekají. Potřebovala jsem si s tím poradit,“ uvedla Vonnová. „Pořád jsem udělala několik chyb. Vím, že můžu být rychlejší. Ale na první sjezd po šesti letech je to docela dobrý start.“

Ledeckou nakonec z druhého místa odsunula jednadvacetiletá Švýcarka Malorie Blancová, která se před ni s číslem 46 protlačila o jedenáct setin.

„Po dobrém tréninku jsem si říkala: OK, pojď do toho, z toho můžu něco udělat. Nakonec jsem byla překvapená z druhého místa,“ řekla Blancová.

Spokojená je i Ledecká. V průběžném pořadí sjezdu se dostala už na třetí místo, na vedoucí Rakušanku Cornelii Hütterovou ztrácí jen 36 bodů. V neděli od 11.15 ji v St. Antonu čeká ještě super-G.

„Super, že jsem si tu jízdu mohla takhle užít. Teď už se soustředíme na super-G a už asi budeme pomalu nechávat dnešek za sebou,“ uvedla Ledecká.