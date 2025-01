Slzy, odcizení, rozbitá rodina. Medaile za to nestojí, varuje Strachová rodiče

Prožila úžasnou kariéru, za kterou však díky přístupu dominantního otce také krutě platila. Legendární lyžařka Šárka Strachová vypráví v 1. dílu nového podcastu Branky, děti, rodiče svůj strhující příběh. Otevřeně, napřímo a s detaily, z nichž mrazí. Ale hlavně také s jednoznačnou snahou upozornit rodiče sportujících dětí na to, co se může stát, když přestanou vnímat potřeby svého potomka. „Rodičovská láska by měla být bezpodmínečná, ne navázaná na výsledky či úspěchy. Ty jsou pomíjivé, naopak vztahy můžete rozbít na několik generací dopředu,“ říká z vlastní zkušenosti.

Šárka Strachová je lyžařskou legendou. Ve slalomu vybojovala mimo jiné v roce 2007 i titul mistryně světa, na svém kontě má ve stejné disciplíně i olympijskou medaili z Vancouveru 2010. K řadě úspěchů pak došla pod vedením svého otce Petra Záhrobského, s nímž se však už několik let neviděla.

Jejich rozchod pro ni byl těžký a bolestivý. Předcházela mu řada zcela nestandardních kroků jejího otce. Včetně psychického nátlaku, manipulace nebo i zadržování vydělaných peněz. „Když se mě dnes na něj zeptáte, tak ho tam někde v minulosti vidím hlavně jako trenéra. Nevidím tam tátu. To bezpečí, obejmutí, tu lásku. Nic z toho jsem necítila. Byla jsem pro něj prostředek pro splnění jeho vlastního cíle. Byla jsem jeho projekt,“ popisuje Strachová.

Otci navíc jako dítě musela vykat a později snášet i jeho výbuchy vzteku. To když se jí při závodech nedařilo podle jeho představ. „Asi to deseti let jsem mu říkala „pane trenére“. Styděla jsem se za to a až pak jsem si prosadila, že mu vykat nechci,“ líčí detail, který však o lecčem vypovídá.

V dalších dílech už jako spolumoderátorka

Svůj příběh vypráví v novém podcastu Branky, děti, rodiče jako jeho první host. Už od druhého dílu si v něm ale sedne do křesla spolumoderátorky. „Těším se na to,“ říká s tím, že by v podcastu (vycházet bude druhou a čtvrtou středu v měsíci) chtěla uplatnit nejen zkušenosti ze sportovní kariéry, ale i ty čerstvé a radostné. Z role maminky 6leté dcery Emy.

„Rodiče by si měli hlavně uvědomit, že to období, kdy jejich dítě může třeba i profesionálně sportovat, je jen menší část života. A že teprve potom ho čeká to hlavní – vlastní rodina, děti, prostě opravdový život. A že je to leckdy důležitější období než těch pár let. Byť by byly opentleny triumfy,“ upozorňuje.

Právě o správném nastavení sportu v životě dětí pak bude vést v dalších dílech podcastu debatu s hosty ve studiu iSport.cz. A to ať už s hosty z řad sportovců, trenérů, lékařů anebo i samotných rodičů.

„Chtěli bychom, aby se podcast stal především pro rodiče sportujících dětí inspirací. Sport může jejich potomkům v životě hodně pomoct, ale také to je někdy prostor pro velká nedorozumění a nenaplněné či přehnané ambice. A my chceme pomoct tomu, aby sehrál tu pozitivní roli,“ říká Lukáš Tomek, šéfredaktor webu iSport.cz.

A kdo bude hostem hned ve druhém dílu? „Můžeme už prozradit, že syna této maminky zná pár let celá NHL,“ naznačuje Strachová.

Podcast najdete i v kanále iSport.cz na YouTube a také ve všech hlavních podcastových aplikacích. Nové díly budou mít premiéru vždy druhou a čtvrtou středu v měsíci.

Partnerem projektu je společnost Sazka, která se dlouhodobě sportování dětí a mládeže věnuje.