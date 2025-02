Ledecká po zranění na MS v super-G útočila na medaili. Vonnová nedojela

Devětadvacetiletá Ledecká útočila na svém čtvrtém mistrovství světa velkou část trati na medaili, ale po nevydařeném závěrečném sektoru nabrala na Venierovou ztrátu 63 setin sekundy. Druhou šanci na zisk premiérového cenného kovu z MS bude mít olympijská šampionka v super-G z Pchjongčchangu 2018 v sobotním sjezdu.

Vicemistryně světa ve sjezdu z roku 2017 Venierová vyhrála ve slunečném počasí o desetinu sekundy před Italkou Federicou Brignoneovou, aktuálně vedoucí ženou Světového poháru. O bronz se s odstupem 24 setin podělily Lauren Macugaová z USA a Norka Kajsa Vickhoffová Lieová.

Ledecká dnes byla v Saalbachu, kde na mírně odlišné trati triumfovala ve finále Světového poháru, zhruba tři čtvrtiny závodu reálně ve hře o jednu z medailí. Na mezičase zhruba v polovině ztrácela na čas vedoucí Venierové jen sedm setin sekundy a po třetím ze čtyř sektorů se jí přiblížila dokonce na rozdíl dvou setin. Druhý skok však devětadvacetiletou pražskou rodačku rozhodil a v závěrečném úseku zajela jeden z nejhorších časů z favoritek.

Po dojezdu byla Ledecká pátá a zklamaně zamávala divákům, poté ji ještě dvě soupeřky předstihly. „Měla jsem z té jízdy celkově dobrý pocit. Jak jsem slyšela podle mezičasů, tak se mi asi nepovedla poslední pasáž. To budu muset ještě zanalyzovat s klukama a vyhodnotit, co se tam přesně stalo. Možná jsem měla trošku snowboardovou stopu. To se mi občas stává, tak si myslím, že to by byl problém,“ řekla po závodě.

Na Ledeckou vlítla viróza

Připomněla, že neměla jednoduché období od závodů v Garmisch-Partenkirchenu, které koncem ledna musela kvůli obnově nespecifikovaného starého zranění vynechat. „Dostávala jsem se ze zranění. Včera na mě vlítla trochu nějaká viróza, tak jsme to s týmem řešili. Jsem trochu unavená. S tím, co mám za sebou, jsem moc ráda za tu jízdu, kterou jsem dnes zajela. Dala jsem do toho všechno, co jsem v tu chvíli měla. Myslím, že dobrý závod,“ dodala Ledecká.

Trojnásobná olympijská vítězka na lyžích a snowboardu se na MS představila po čtyřech letech. Minulý šampionát vynechala kvůli zlomenině klíční kosti, v roce 2021 byla v Cortině ve sjezdu i v super-G čtvrtá.

Druhá česká reprezentantka Barbora Nováková, jež na mistrovství světa debutovala v úterní soutěži družstev, obsadila 29. místo z 31 klasifikovaných závodnic.

Návrat na MS, kde startovala naposledy v roce 2019, se nevydařil Lindsey Vonnové. Americká hvězda se brzy po startu zahákla pravou paží o branku a závod vzdala. Úřadující šampionka Marta Bassinová z Itálie obsadila 16. pozici.

V pátek pojedou superobří slalom muži a rychlostní specialistky budou mít na programu třetí trénink na sobotní sjezd. V předchozích trénincích zajela Ledecká 18. a 14. čas.

Mistrovství světa v sjezdovém lyžování v Saalbachu (Rakousko):

Ženy - superobří slalom: 1. Venierová (Rak.) 1:20,47, 2. Brignoneová (It.) -0,10, 3. Macugaová (USA) a Vickhoffová Lieová (Nor.) obě -0,24, 5. Goggiaová (It.) -0,30, 6. Aicherová (Něm.) -0,52, 7. Ledecká -0,63, ...29. Nováková (obě ČR) -4,83.