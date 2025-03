Ledecká v super-G těsně přišla o pódium, chybělo 23 setin. Co bude dál?

Rychlé starty v zelených číslech, na trati drobné chyby, v cíli dobrý výsledek, ale pod stupni vítězů. Ester Ledecká na olympijské sjezdovce v Kvitfjellu zažila povedený víkend, ačkoli bez odměny, která by zvonila.

„Skvělá jízda. Ester jela výborně, chytře. Držela si krásnou stopu. Myslím, že Federica Brignoneová byla napnutá,“ hodnotila Šárka Strachová, expertka České televize a světová šampionka ve slalomu.

Ledecká i během nedělního super-G, stejně jako v obou sjezdech, vládla v prvních fázích na startu. Tentokrát si zelená čísla udržela až na třetí mezičas, při prvním měření rychlosti zapsala nejlepší rychlost 97,59 kilometru v hodině.

„Ester umí výborně starty, vždy má i výborně připravené lyže. Teď je důležité, jak zvládne pracovat s rychlostí v technických pasážích,“ upozornila Strachová během její jízdy.

Lehce rozbitá sjezdovka Olympiabakken však závodnicím neumožňovala držet ideální linii po celou dobu závodu. Ledecká se v klopené zatáčce dostala na patky, ztratila několik desetin, které ji stály rýsující se stupně vítězů.

Dobrý víkend, co bude dál?

V Kvitfjellu zapsala kvalitní součet výsledků mezi elitou, v pátečním a sobotním sjezdu byla devátá a dvanáctá.

„Je to opravdu nádherný kopec, skvělý zážitek. Já jsem neviděla mezičasy, jen jsem slyšela, že jsem je měla zelené. I jsem se tak cítila. Nahoře se mi jelo dobře,“ hodnotila Ledecká v sobotu. „Plnila jsem, co jsem si řekla, že budu dělat. Snažila jsem se jet do sjezďáku, jet aktivně. Tam se mi to povedlo výborně.“

Pak ji trochu rozhodil náraz do branky, v závěrečné pasáži se dlouho prolétla na velkém skoku, v zatáčce ji pak zatlačila komprese, což jí rozhodilo sjezdový postoj. Ve výsledcích tak byla dvanáctá, se ztrátou 75 setin sekundy na vítěznou Aicherovou.

„Jediné, kde jsem cítila, že to muselo zpomalit, byl poslední mezičas, kde jsem skočila trochu blbě. Skočilo mi to hodně daleko, hodně mě to rozbalilo,“ vysvětlovala Ledecká. „Tím, že přede mnou byla ještě strašně dlouhá rovina, už jsem rychlost nikde nenahnala a ztratila jsem nejvíc tam.“

Tento víkend měl být pro ni původně loučením s lyžařskou sezonou Světového poháru. Teď se zdá, že je ve hře víc variant.

„Nevím, jestli pojedu La Thuile, jestli pojedu na snowboardové mistrovství světa, což je pravděpodobně plán. Uvidíme, jak se budu cítit po Kvitfjellu, budu mít tady ještě snowboardové tréninky,“ uvedla Ledecká.

Rychlostní víkend lyžařského Světového poháru se sjezdem a dvěma super-G se v italském středisku La Thuile koná za dva týdny. Pak si bude muset Ledecká vybrat. Po osmi letech pauzy může odjet na snowboardové mistrovství světa, ve Svatém Mořici jsou její disciplíny na programu za necelé tři týdny. S ním napevno počítala od začátku sezony.

Teoreticky je stále možné, že zvolí jiný scénář a místo snowboardového šampionátu se zúčastní lyžařského finále Světového pohár v americkém Sun Valley.