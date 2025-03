Ledecká: konec lyžařské sezony s druhým nejhorším výsledkem. Teď hurá na snowboard

Její soupeřky se chystají na dlouhý přelet do amerického Sun Valley, kde bude za pár dní lyžařský Světový pohár vrcholit finálovými závody. Ester Ledecká však svůj bílý cirkus balí a přesouvá se na prkno. V La Thuile ve svém rozlučkovém super-G navnadila nejrychlejším časem na prvním měření, ideální linii ale do cíle neudržela a dojela čtrnáctá, 71 setin za vítěznou Italkou Federikou Brignoneovou.

„Byl to docela fajn závod, na pár věcí jsem měla zareagovat rychleji. Je to lyžování, máme na to jenom pár vteřin. Každá malá chyba bohužel ve výsledku udělá dost. I tak jsem za tu jízdu ráda a jsem ráda za celou sezonu,“ hodnotila Ledecká.

Na lyžích to pro ni byla první kompletní zima po dvou letech, kdy ji provázely zdravotní potíže. V obou rychlostních disciplínách se pohybovala v širší špičce, z níž podnikala pravidelné útoky směrem ke stupňům. I s mistrovským sjezdem na šampionátu v Saalbachu-Hinterglemmu se na ně vtlačila dvakrát. O vyrovnanosti jejích výkonů svědčí, že nejhůř v sezoně byla šestnáctá hned v úvodním super-G v Beaver Creek.

„To je, myslím, dost dobrá bilance. Často jsem letos zajížděla do top deseti ve sjezdu i v super-G,“ pochvalovala si Ledecká.

Koncem ledna překonala kritický okamžik, když kvůli zablokovaným zádům nemohla odjet dva závody v Garmisch-Partenkirchenu. Jde o problém, který ji trápí dlouhodobě a hrozí prakticky kdykoli. Ledecké pomáhá pravidelná péče jejího fyzioterapeuta Ladislava Poláška.

„Díky němu jsem mohla jet spoustu závodů, které vypadaly, že je nepojedu. Obrovské díky, že mě vždycky postavil zpátky na start,“ uvedla Ledecká ve své děkovné řeči, v níž tradičně zmínila všechny členy svého týmu.

Před finálovým víkendem lyžařského Světového poháru, kterého se nezúčastní, je v průběžném pořadí sjezdu osmá a v super-G dvanáctá.

„Nevím, jestli mě po Sun Valley ještě někdo předjede, to už ale já neovlivním. Já jsem zabojovala, jak to šlo, a teď se jdu připravovat na snowboard,“ uvedla Ledecká.

Světový šampionát ji na svahu ve švýcarské Corviglii čeká už příští týden. Na prkně Ledecká během zimy strávila zatím jediný víkend. Hned na startu sezony v čínském Mylinu vyhrála paralelní obří slalom a skončila čtvrtá v paralelním slalomu. V posledních týdnech se už na snowboarding zaměřila i v tréninku. V La Thuile ji doprovázel i kouč Justin Reiter.

Na MS na prkně se dostane poprvé od roku 2017. Tenkrát v Sierra Nevadě skončila druhá v paralelním slalomu a vyhrála paralelní obří slalom.

„Teď se budu soustředit na snowboard. Jedeme dál,“ těší se.

Na závěr závodní zimy Ledecká plánuje pečlivou analýzu, kterou využije v přípravě na příští olympijskou sezonu.

„S celým týmem si sedneme a řekneme si, jaké to bylo, kde se můžeme zlepšit. Věřím, že na další sezonu se připravíme ještě líp. Budeme na tom usilovně pracovat,“ slíbila Ledecká.

Výsledky SP ve sjezdovém lyžování v La Thuile:

Ženy - superobří slalom:

1. Brignoneová 57,95, 2. Goggiaová (obě It.) -0,01, 3. Miradoliová (Fr.) -0,05, 4. Suterová a Gutová-Behramiová (obě Švýc.) obě -0,35, 6. Curtoniová (It.) -0,59, ...14. Ledecká (ČR) -0,71.

Průběžné pořadí super-G (po 8 z 9 závodů): 1. Brignoneová 570, 2. Gutová-Behramiová 565, 3. Goggiaová 466, 4. Lieová (Nor.) 295, 5. Macugaová (USA) 279, 6. Curtoniová 264, ...12. Ledecká 191.

Průběžné pořadí SP (po 31 z 35 závodů): 1. Brignoneová 1454, 2. Gutová-Behramiová 1072, 3. Goggiaová 931, 4. Ljutičová (Chorv.) 790, 5. Rastová (Švýc.) 718, 6. Hectorová 692, ...20. Ledecká 374, 83. Dubovská (ČR) 36.