Jen pár momentů scházelo a Ester Ledecká vletěla do trati. Právě ve chvíli, kdy se chystala na start, byl však čtvrteční super-G v La Thuile přerušen.

„Obsluha sjezdovky spadla a narazila do oplocení, na místo dorazil vrtulník. Podle prvotní informace byl muž obětí slabosti a pád byl jejím přímým důsledkem,“ uvedl italský deník La Reppublica v onlinovém zpravodajství.

V oblasti záchranných sítí kamery krátce ukázaly zmatečnou scénu. Zdálo se, že jeden ze záchranářů masíruje ležícímu muži srdce. Podle Bildu byl muž resuscitován a vrtulník ho dopravil do nemocnice.

Ledecká byla ze startu odvolána a na vrcholu sjezdovky se snažila udržet v provozní teplotě. Zpět se dostala necelou půl hodinu po přerušení. Vydala se na trať zkrácenou na jen 1481 metrů, kterou během pauzy pořadatelé upravili. „Trať bude mít uhlazenou, Ester bude mít ideální podmínky,“ předvídal expert České televize Borek Zakouřil.

Ledecká na prvním mezičase ztrácela 35 setin na vedoucí Aicherovou, v kilometrech v hodině byla pomalejší o 4,40 kilometru v hodině. „Ester je v dobré stopě, ale není to tak čisté. Aicherová tady jela čistě, jako by se vůbec nic nejelo,“ hodnotil Zakouřil.

Ledecká však i tak předvedla solidní jízdu a posedmé v sezoně se ve Světovém poháru dostala do nejlepší desítky. V super-G byla během zimy lepší jen díky šestému místu před dvěma týdny v Kvitfjellu.

„Byla trošku škoda, že mě nechali dlouho stát na startu. Takhle to je. Musím být na to připravená a soustředit se znova. Myslím, že se mi to povedlo," řekla Ledecká. „Já s Larou jsme jediné dvě, které se po té paze dostaly do desítky, což beru jako dobrou zprávu, protože Lara je úžasná lyžařka a super-G je její pardání disciplína. Myslím, že jsem jela dobrou jízdu."

Lyžařky se v La Thuile musely vyrovnat se specifickými podmínkami. Organizátorům situaci zkomplikoval čerstvý sníh, který přes noc napadal do připravené sjezdovky.

„Jsem ráda, že mám další zkušenost za sebou. Byl hrozně zajímavý sníh, na kterém jsme neměly moc často možnost jet. Před noc nasnžilo, oni to nasolili. Byl to zvláštní mix jarního a zimního sněhu," vysvětlila Ledecká. „Bylo to tady moc krásný. Doufám, že nám zítra počasí umožní další závody, to by bylo skvělé. Aspoň bych měla ještě jednu šanci opravidt si chyby a zvládnout třeba tu jízdu zítra líp. Kopec se mi tady moc líbí. Byl to takový hodně obřákový setting. Hodně to zatáčelo, ve většině pasáží to bylo poměrně rychlé."

V boji o celkové vítězství Světového poháru Italka Federica Brignoneová o místo porazila švýcarskou obhájkyni titulu Laru Gutovou-Behramiovou a zvýšila svůj náskok.

„Jsem naštvaná, riskovala jsem. Zaplatila jsem za chybu v horní části sjezdovky. Je to jeden z mých nejoblíbenějších závodů, cítila jsem trochu tlak,“ řekla Brignonenová televizi Rai.

Mezi závodnicemi, které se nedostaly do cíle, byla i Lindsey Vonnová, která skončila v kotrmelcích s jednou lyží. Po pádu byla ale rychle na nohách.

V La Thuile se nepojedou plánované sjezdy, protože se kvůli mlze nepodařilo odjet ani jediný trénink. V pátek je na programu druhé super-G, které bude pro Ledeckou posledním závodem lyžařského Světového poháru v sezoně. Finálového víkendu v americkém Sun Valley se nezúčastní kvůli startu na snowboardovém mistrovství světa ve Svatém Mořici.

„Těším se na ztířek, doufám že sjezdovku dají po dnešku do kupy, hlavně že moc nenasněží, a že nás pustí," přeje si Ledecká.

SP ve sjezdovém lyžování v La Thuile (Itálie):

Ženy - superobří slalom: 1. Aicherová (Něm.) 57,89, 2. Goggiaová -0,06, 3. Brignoneová (obě It.) -0,39, 4. Gutová-Behramiová (Švýc.) -0,47, 5. Macugaová (USA) -0,55, 6. Bassinová (It.) -0,71, 7. Ledecká (ČR) -0,89.

Průběžné pořadí super-G (po 7 z 9 závodů): 1. Gutová-Behramiová 515, 2. Brignoneová 470, 3. Goggiaová 386, 4. Macugaová 267, 5. Lieová (Nor.) 263, 6. Curtoniová (It.) 224, ...10. Ledecká 173.

Průběžné pořadí SP (po 30 z 35 závodů): 1. Brignoneová 1354, 2. Gutová-Behramiová 1022, 3. Goggiaová 851, 4. Ljutičová (Chorv.) 790, 5. Rastová (Švýc.) 718, 6. Hectorová (Švéd.) 692, ...20. Ledecká 356, 81. Dubovská (ČR) 36.