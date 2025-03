Skandál norských skokanů už má první dopady. Šéf Čechů: Prů*er jak...

Ucho se utrhlo. Tradiční téma citlivého balancování na samé hraně pravidel z podsvětí skoků na lyžích vyvřelo ven v závěru světového šampionátu v Trondheimu. Tři Norové byli diskvalifikováni kvůli zakázané manipulaci s kombinézami a skandál má dalekosáhlé důsledky. „Osobně mi to už přišlo přes čáru. Je to podobné, jako by šel někdo boxovat a vzal si do rukavice železný materiál,“ říká Filip Sakala, sportovní ředitel skokanského úseku.

Skandal právě začal, německý skokan Andreas Wellinger už ho má ale dost.

„To téma mi jde na nervy. Kombinézy, vázání… Můžeme se, prosím, soustředit na skoky? Měl by vyhrát ten nejlepší a ne ten, co nejlíp podvádí,“ řekl Wellinger Eurosportu.

Klid je ale jediné, čeho se teď nedočká. Skoky na lyžích se v hodinách po skončení báječného světového šampionátu v Trondheimu babrají v možná největším skandálu své historie.

Sportovní ředitel norských skokanů Jan-Erik Aalbu na nedělní tiskové konferenci přiznal, že reprezentační tým na mistrovství světa v klasickém lyžování v Trondheimu vědomě podváděl úpravou kombinéz. Po sobotním závodu na velkém můstku byli diskvalifikováni původně druhý Marius Lindvik, pátý Johann André Forfang a už v prvním kole Kristoffer Eriksen Sundal.

„Materiál v rámci skoku hraje velkou roli. FIS má jasná pravidla. Když se kombinéza zkontroluje, dostane razítko, pak se s ní nesmí manipulovat. Což oni udělali,“ vysvětluje Filip Sakala, syn někdejšího mistra světa v letech na lyžích Jaroslava Sakaly. „Mně se taky stalo, že po mně trenér chtěl, abych si vzal velkou kombinézu. Vím, jaké to je. Sportovec, zvlášť mladý, chce vítězit. Na jednu stranu vidím, že tlak je velký. Sportovci řekli, že o tom nic nevěděli. Z hlediska realizačního týmu je to prů*er jak mraky.“

Pořád se zpřísňuje, ale...

Skoky na lyžích se v tomto podobají světu formule 1. Materiál je klíčovou součástí úspěchu. Pravidla se během let stále mění, týmy často surfují na samé hraně pravidel a vymýšlejí nové a nové finty, které jejich závodníkům můžou přinést výhodu. Základním cílem bývá rozšířit plochu kombinézy, což hraje velkou roli při plachtění ve vzduchu.

Před lety například skokanské prostředí pobouřila na první pohled podezřelá kombinéza Nora Anderse Jacobsena na Turné čtyř můstků, který si schovával rukavici pod rukáv, čímž nepovoleně vytahoval rozkrok. O rok poté FIS regule zpřísnila. Jenže…

„Pravidla jsou jasná, ale je to stejné jako loni. V každém novém pravidle je hodně kriminální energie, hodně přemýšlení o tom, jak se dostat na limit a někdy i přes limit,“ líčil tehdy reprezentační trenér Richard Schallert.

Byl to on, kdo o snaze přiblížit se ve vývoji materiálu co nejblíž hranici, mluvil jako o domácích úkolech.

„Musíte být velmi blízko limitu. Tímhle jsem si prošel v Rusku. Říkali mi: Máte příliš mnoho diskvalifikací. Ano, já se tomu mohu vyhnout, ale pak nebudeme mít výsledky, tak si vyberte,“ vyprávěl Schallert.

Norové kombinézy přešívali

Od jeho časů se toho zřejmě moc nezměnilo. A to přesto, že FIS před aktuální sezonou přišla s revoluční změnou. Počet závodních kombinéz omezila každému skokanovi na osm za sezonu plus další dvě pro mistrovství světa. Deklarovaným cílem bylo ztížit situaci bohatým týmům, které používaly během zimy několik desítek overalů pro každého skokana, a také zvýšit možnosti kontroly. V každé kombinéze je speciální čip, který měl znemožnit její dodatečnou úpravu.

Norové však na mistrovství světa údajně přišli na způsob, jak čipy duplikovat, a díky tomu kombinézy přešívali tak, aby se kombinéza dala při použití jiného materiálu víc natáhnout.

V letošní zimě šlo už o několikátý problém. Na Turné čtyř můstků vzbudili pozornost Rakušani nejenom svou dominancí, ale i zakrýváním oblasti vázání. Podle bývalého šampiona Johana Remena Evensena mohli upravovat podrážky a skokanské boty. Začátkem února byla na Světovém poháru v Seefeldu kvůli příliš velké kombinéze diskvalifikována norská sdruženářka Ida Marie Hagenová. A už během MS v Trondheimu byl německý skokan Karl Geiger kritizován za příliš velké množství látky v rozkroku.

„Přečin bych hledal ve FIS, která to nebyla schopná pochytit. Začátkem sezony byla aféra u kombinace a nic se neudělalo,“ říká Sakala.

Z prostorné bažiny někde kolem limitu tentokrát vyplula aféra podpořená jasnými důkazy. Polský novinář Jakub Balcerski natočil video, na kterém je jasně vidět, jak Norové nepovoleným způsobem upravují kombinézy.

„Oba jsme naprosto zničení. Ani jeden z nás by si nevzal kombinézu, která byla zmanipulovaná,“ uvedli v prohlášení diskvalifikovaní skokani Lindvik s Forfangem.

Ohlasy vzbudilo i sdělení sportovního ředitele norských skokanů Jana-Erika Aalbua, který sice přiznal, že jeho tým podváděl, ale i on tvrdil, že o manipulaci s kombinézami předtím nevěděl.

„Bylo to velmi divné, velmi arogantní a ne moc uvěřitelné. Nedal žádné odpovědi na základní a zjevné otázky. A vyvrcholilo to, když sdělil, že se o tom dozvěděl dnes. Taková arogance by měla být potrestána,“ řekl Eurosportu ředitel rakouského svazu Christian Scherer. A pro norský deník VG dodal: „Tohle je jeden z největších skandálů norské sportovní historie a on to prezentuje jako triviální chybu. Aalbuho vystoupení bylo ještě hroší než samotný skandál.“

Kauza už má první dopady. S norským skokanským týmem ukončila sponzorskou smlouvu pojišťovací společnost, která ho podporovala poslední šest let.