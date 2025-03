Bank vyměnil Ledeckou za dceru. Občas jí říkám Ester, usmívá se trenér hvězdy

Naleštěné kulisy Světového poháru a mistrovství světa vyměnil za české hory. „Ale nestěžuju si, z toho prostředí přece pocházím,“ říká Bank pro iSport.

Nemluví tentokrát o jeho VIP svěřenkyni, která na lyžích vyhrála super-G na olympiádě a naposledy na šampionátu brala třetí místo ve sjezdu, ale právě o tom, jak si v náročném programu najde čas i na to, aby pomáhal talentované dceři. Emě bude v květnu sedmnáct, na českém šampionátu získala několik juniorských medailí. Dokáže se už prosadit i v nabité seniorské konkurenci.

Jaké to pro vás je, když Světový pohár vyměníte za český šampionát?

„Já jsem z toho prostředí vzešel, takže to není nic nového pro mě. Není to žádný problém. Už když jsem trénoval bráchu Ondru, začínali jsme v Česku. Pocity jsou úplně stejné na okresním přeboru nebo na mistrovství světa a olympiádě. Role trenéra se nemění, vždycky chce maximálně pomoct tomu, koho vede. Takže co se týče mého mentálního nastavení, není tam takový rozdíl.“

Ale když je na trati vaše dcera, přeci jenom je to jiné, ne?