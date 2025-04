Zabystřan po průlomové sezoně: Bedna už je blízko, s Odermattem se dá pokecat

Před rokem trhal na youtube rekordy akrobatickým kotrmelcem, kterým se umně dostal z hrany pádu. V téhle zimě už si Jan Zabystřan vysloužil pozornost pozoruhodnými výsledky, díky kterým se na závěr sezony potkal se všemi superhvězdami na finále Světového poháru v Sun Valley. „S Odermattem i ostatními se dá pokecat,“ pochvaluje si, ačkoli v Americe při taktice hop, nebo trop vyletěl z trati.

Co říkáte na svou životní sezonu?

„Je to pro mě skvělé. Můj sportovní cíl byl být ve třicítce. Nešlo o jeden výsledek, chtěl jsem ukázat, že se v třicítce dá být. To se povedlo. Ve sjezdu jsem čtyřikrát bodoval a jsem na třicátém místě. V super-G jsem se dostal do finále Světového poháru. Pro mě to byla úžasná sezona. Doufal jsem v to. Ale v minulé sezoně jsem bodoval jenom jednou, viděl jsem, že je to daleko. Jsem strašně rád za tenhle skok.“

Pozitivní vliv vaší spolupráce s německým týmem je jasný, co ještě za posunem stojí?

„Pomohly lepší tréninky, že mám lepší partu lidí kolem sebe. Cítil jsem se líp, jezdil jsem víc uvolněně. Za mě je úžasné, že jsem v obou disciplínách ve třicítce, v super-G jsem na dvaadvacátém místě. Amerika je škoda. Ale na finále se dostane pětadvacet nejlepších lidí na světě. Nemůže se jet jinak než na sto procent, takže jsem to zkoušel. Měl jsem číslo jedna, říkal jsem si, že toho využiju. Na prudké části tam byly po holkách zvláštní seky, i americký sníh byl zvláštní. Úplně mi to nesedlo, jel jsem moc přímou linii. Rozklepalo se mi to tam a vypadl jsem. I tak to hodnotím pozitivně, byla to třešnička na dortu.“

Zabystřanova zima super-G Kvitfjell (Norsko) 7. března 8. místo sjezd Beaver Creek (USA) 6. prosince 11. místo super-G Beaver Creek (USA) 7. prosince 12. místo super-G Crans Montana (Švýcarsko) 23. února 14. místo super-G Wengen (Švýcarsko) 17. ledna 17. místo super-G Bormio (Itálie) 29. prosince 20. místo Mistrovství světa (Saalbach-Hinterglemm) super-G 16. místo sjezd 19. místo obří slalom 30. místo

Jak člověka změní mentálně, když vidí, že stačí světové špičce?

„Je to fakt krásný… Je to o tom, že si člověk mohl ověřit, že na to má. Fakt to bylo to tím, že jsem měl dobrý tým, dobré lidi. Trénovali jsme s těmi nejlepšími a viděl jsem, že nějaké tréninky vyhrávám. Trénink je jedna věc, ale doufal jsem, že budu jezdit dobře i ve svěťáku. Doufal jsem, že bych se mohl podívat mezi třicítku a být losovaný. Po Beaver Creeku jsem se dostal hned na lepší číslo, to člověku pomůže.“

Na takovýhle průlom jste dlouho čekal, že?

„Po minulé sezoně jsem nevěděl, jestli pokračovat. Když tomu dávám