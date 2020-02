Jizerská 50 | Program, trasa a 50. výročí Expedice Peru 1970 | iSport.cz

Stanislav Řezáč to dokázal, do cíle Jizerské padesátky dorazil jako první • Pavel Mazáč (Sport)

Do Bedřichova se od 7. do 9. února sjedou tisíce nadšenců běžeckého lyžování. Celý víkend tu bude probíhat 53. ročník Jizerské 50 včetně bohatého doprovodného programu. Aktivní i pasivní účastníci si užijí páteční sprint i nedělní hlavní závod s účastí těch největších jmen. Na start se postaví i tři trojnásobní šampioni předchozích let - Anders Aukland, Morten Eide Pedersen a Stanislav Řezáč.