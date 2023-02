Nezdolní padesátníci! Jágra obdivuju, ale hokej je jiný, říká Řezáč před Jizerskou

Je to tam! Stanislav Řezáč potřetí v kariéře vyhrál Jizerskou padesátku • Pavel Mazáč (Sport)

Stanislav Řezáč to dokázal, do cíle Jizerské padesátky dorazil jako první • Pavel Mazáč (Sport)

Tom Brady to zabalil, ale dva čeští fenoméni stále posouvají hranice. Hokejista Jaromír Jágr střílí v extralize góly i krátce před jedenapadesátými narozeninami a dokonce v celkovém počtu za kariéru překonal legendárního Waynea Gretzkého. Stanislav Řezáč se zatím blíží k padesátce a stejný počet kilometrů ho čeká v neděli v Jizerských horách.

„Hokej je úplně jiný sport než lyžování, je to výbušný sport. Je obdivuhodné, že Jarda Jágr vydržel tak dlouho. V hokeji je daleko víc zranění. Lyžování je zase extrém, je to vytrvalostní sport, víc se trénuje. Jsou to úplně odlišné sporty,“ říká Řezáč, který závodí za Slavia pojišťovna Sport Team.

Sám i pár měsíců před padesátkou pravidelně vyráží na dlouhé vyjížďky a stále patří do širší špičky. Minulý víkend při závodě König Ludwig Lauf na 42 kilometrů klasicky vydržel až do finiše ve vedoucí skupince a dojel sedmý, jen čtyři sekundy za vítězem.

„Jeli jsme hodně rychle, pětadvacet průměr. Loni jsem myslel, že už se rychleji jezdit nebude, ale soupaž se pořád zlepšuje. Rok od roku jsou na tom závodníci líp. Mně už nějaký ten věk je, ale na König Ludwig Laufu to byl za moji kariéru na dvě kolečka nejrychlejší čas,“ říká Řezáč. „Věk se nezastaví, ale možná trénuju víc než před patnácti roky. Snažím se dělat podobné trénování, ale konkurence trénuje víc a víc.“

Z českých dálkových běžců před ním na Ludwig König Laufu skončili druhý Jan Šrail a čtvrtý Fabián Štoček. Oba by měli být jeho hlavními tuzemskými soupeři i na Jizerské padesátce.

„Taky může zazářit Jirka Pliska, ten byl taky nemocný. Jezdí dobře ještě Honza Sedláček,“ doplnil Řezáč.

V seriálu Ski Classics, do něhož patří i Jizerská 50, se přetahuje o stříbrný trikot nejlepšího veterána s Norem Andersem Auklandem, před nedělním závodem je za ním v pořadí druhý.

„Samozřejmě, tenhle titul mi ještě chybí,“ usmívá se Řezáč. „Když se má hlava zaměřovat na závody, pro závodníka není úplně ideální, když jede o veteránské číslo. Anders Aukland dokáže jet do desítky, s veteránským číslem může být klidně lepší než žluté číslo.“

Řezáč v historii Jizerskou 50 už třikrát vyhrál, naposledy v roce 2012. Stále ale patří do skupiny závodníků za elitou. Vloni dojel třiadvacátý s pětiminutovou ztrátou na vítězného Nora Andrease Nygaarda.

„Je to krásný závod v místě, kde bydlím a trénuju. Už bych na tom měl být trošku líp po nemoci, i když mám dráždivý kašel,“ líčil Řezáč. „Chtěl bych co nejdéle uviset vedoucí skupinu. Sněhu je dost, doufám, že se nebudou bořit hůlky a bude rychlý a dobrý sníh.“