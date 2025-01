Dobré zprávy před Jizerskou 50: Sněhu je dost, pomohla i malá továrna

Smutné loňské události by se při letošní Jizerské 50 neměly opakovat. Na trase populárního závodu v běžeckém lyžování je v současnosti dostatek upraveného sněhu. „I kdyby přišla obleva, trať by měla vydržet, měli bychom jet na standardní trase Jizerské 50,“ uvedl David Douša z pořádající agentury Raul. Před rokem dlouhé přípravy skončily velkou marností. Teplé počasí doprovázené deštěm tenkrát Jizerskou 50 spláchly. Letos se zatím zdá, že lyžařskému svátku v Jizerských horách nestojí nic v cestě. ČEZ Jizerská 50 by se od 6. do 9. února měla uskutečnit podle plánu.