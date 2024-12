Legendární Švýcar Cologna: Bojím se o budoucnost lyžování. Co dnes dělá?

Býval králem Alpe Cermis, ani brutální stoupání do sjezdovky Olympia III ho nezastavila. Dario Cologna uměl hromadné dojezdy, intervalové závody i sprinty. Díky své univerzálnosti je nejúspěšnějším lyžařem historie Tour de Ski, jejíž další ročník dnes začíná sprinty v italském Toblachu a poprvé se uskuteční jenom v jedné zemi. Jestli se Norovi Johannesi Hösflotovi Klaebovi podaří vyrovnat jeho rekord v počtu celkových triumfů, bude už sledovat z dálky. Během mezinárodního semináře Forum Nordicum vyprávěl Cologna o svém novém životě, ale rád zavzpomínal i na velké souboje s Lukášem Baurem.

Co se vám vybaví se vzájemné rivality?

„Byla to opravdu skvělá doba. V současném běžeckém lyžování mi to trochu chybí. Chybí mi vidět více závodníků z různých národů. Podívejte třeba právě na Lukáše. Byl skvělý, obrovsky silný. Pamatuju si taky závody v Novém Městě, Tour de Ski. Byla to zábava. Jezdit proti Lukášovi bylo skvělé.“

Co se vám vybaví z mistrovství světa 2009 v Liberci, kde vaše kariéra začínala?

„Byl to můj první šampionát, byl jsem mladý. Neměl jsem tam medaili, ale byl to dobrý šampionát. Byl jsem čtvrtý (ve sprintu) a šestý (na 15 kilometrů klasicky). Ten rok jsem poprvé vyhrál Tour de Ski a Světový pohár. Byly to skvělé časy. Na šampionát mám bezvadné vzpomínky, pamatuju si velmi dobrou atmosféru. Taky si z něj pamatuju Lukáše a další skvělé závodníky. V téhle době bylo lyžování v Česku hodně populární.“

Na co ze své kariéry nejradši vzpomínáte?

„V Soči to bylo hodně speciální. Tři měsíce před olympiádou jsem měl zranění, nebyl jsem si jistý, jestli vůbec budu závodit. Nakonec jsem tam ale odjel a vyhrál. Hlavně vítězství ve skiatlonu bylo hodně emotivní.“