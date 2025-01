Polonahý Klaebo propaguje sladké. Reklama, či porno? ptají se aktivisté

Johannes Hösflot Klaebo po dojetí do cíle • ČTK / AP / Jean-Christophe Bott

Norsko řeší kontroverzi kolem jedné ze svých největších sportovních hvězd. Johannes Hösflot Klaebo se už pomalu a jistě chystá na domácí MS v klasickém lyžování v Trondheimu. Nyní však v zemi propírají reklamu na cukrovinky, ve které je úspěšný lyžař svlečen do půl těla. Dle mnohých má spot příliš sexistický nádech a může se dotýkat lidí s poruchou příjmu potravy. Společnost Nidar se brání, že takto propagační materiál jejich produktu vyznít vůbec neměl, ale kvůli tlaku veřejnosti, reklamu stáhla. V kampani na sladkosti se však před Klaebem objevili další elitní lyžaři.

Nemusíme chodit daleko. Strohý popis reklamy je docela podobný i té z české kotliny. Pamatujete, jak polonazí svalovci před časem dělali reklamu na nejmenovaný jahodový sorbet? Když byste reklamu s Klaebem zhlédli, je to přece jen trochu jiná záležitost. Hlavní rozdíl ale asi tkví v tom, že Klaebo je ostře sledovaná osobnost a v dnešní hyperkorektní společnosti se dalo čekat, že se negativní hlasy objeví.

Elitní norský běžec na lyžích s odhalenou vrchní částí těla pózující s balíčkem bonbónů? Jestli tohle mělo na severu Evropy projít, pak se Nidar, tedy dceřiná společnost koncernu Orkla, přepočítala. „Je to sportovec, ne herec z filmu pro dospělé, takže by takhle vypadat neměl,“ nechala se slyšet jedna ze zástupkyň skupiny na obranu proti poruchám příjmu potravy.

Společnost Orkla se brání, že mělo jít spíše o nadsázku a humor. Rozhodně prý nemělo být propagováno negativní vnímání vlastního těla. Protistrana reagovala s tím, že pokus o legraci neznamená absenci regulační kontroly nad reklamou jako takovou.

„Existuje riziko porušení zákona o marketingu. Kdyby se jednalo o reklamu na pneumatiky pro automobily, bylo by to méně problematické, protože ty si děti a mladí lidé nekupují. Jenže tohle jsou sladkosti, a to je horší,“ vysvětloval právník zabývající se právy spotřebitelů Frode Elton Haug.

V Česku taky známe případy, kdy například biatlonisté propagují některé druhy potravin. Je to ale o poznání konzervativnější. Jestli je ale pro zdraví horší čokoláda nebo paštika z velkovýroby už ponechme na úsudku každého. Zkrátka to nevyvolává humbuk jako Klaebo, který navíc svým pohledem a kreacemi aktivisty vybičoval zřejmě ještě víc. Norský úřad pro ochranu spotřebitele upozornil, že situaci bude bedlivě sledovat.

Přitom je pravda, že s cukrovinkami značky Nidar spolupracují i další norské hvězdy běžeckého lyžování v čele s Haraldem Oestbergem Amundsenem. Ten se nedávno taky objevil bez trička na snímku tohoto výrobce sladkostí. V reklamě pak při interview po závodě neodolá a kousne si do čokolády.

Harald Østberg Amundsen v reklamě na sladkosti

Podobnou cestou šel Simen Krueger, který také kompletně oblečen do lyžařské kombinézy norského A-týmu rovněž propaguje tabulku čokolády. Tento spot ale působí hravě a poněkud dětsky, což kontroverzi nevyvolává. Reklama s Klaebem je tak vlastně spíše pokračováním větší kampaně, ale taky o poznání odvážnější než v podání jeho kolegů.

Možná je celkově složité spor v norské společnosti uchopit, ale představme si například, jak by to vypadalo v českém prostředí, kdyby například elitní hokejoví reprezentanti podobným způsobem jako Klaebo propagovali sladkosti. Jistě by se názory na věc také lišily.

„Plně respektuji, že se reklama některým nemusí zamlouvat. Nelíbí se mi však, že do toho míchají sexismus a domněnky, že reklama může přispívat k tlaku na tělo mladých mužů. Je škoda, že se Orkla rozhodla reklamu stáhnout,“ vyřkl svůj pohled na věc Amundsenův manažer Rune Brynhildsen.

O „cukrovinkové reklamní kauze“ už navíc informují i další média v zahraničí. Pro Klaeba, Amundsena a další norské lyžaře je to tak možná poněkud nepříjemná záležitost v přípravě na světový šampionát, který se v Trondheimu koná na přelomu února a března.