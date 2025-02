Šéf Jizerské 50: Odměna za zrušený ročník, jsme na světové úrovni

Rok po traumatu z propršené zimy si tisíce běžkařů zase užily ČEZ Jizerskou 50 naplno. I tentokrát to pořadatelé neměli jednoduché, v Jizerských horách ale nakonec vytyčili kompletní trasu. Během víkendu se závodů zúčastnilo 8413 lidí. „Je to odměna za zrušený ročník, kdy jsme rok pracovali na přípravách a museli kvůli počasí závod zrušit,“ uvedl Marek Tesař z pořádající agentury RAUL, která je marketingovým partnerem závodu.

Jaký pocit ve vás teď převládá?

„Vloni to bylo dost na morál organizačního týmu a samozřejmě dost nelehké i ekonomicky. Tenhle ročník nám to opravdu vynahradil. Účast, počasí, sněhové podmínky. Máme za sebou jeden z nejlepších a nejpovedenějších ročníků vůbec.“

Vloni jste s počasím těžko mohli něco dělat, ale jaké jste si z minulého ročníku vzali zkušenosti?

„Poměrně intenzivně jsme se věnovali rozvozu umělého sněhu na všechny tratě, které vedou z Bedřichova do vyšších poloh. Kluci ze SKI klubu a z Jizerské o.p.s. věnovali desítky, stovky hodin, aby vůbec stopy přímo z Bedřichova byly zavezené. Potom bylo nejtěžší, že jedna část trati, Krásná Máří, je na větrné straně, tam to taje na první dobrou. Týden před závodem byl asfalt. Tahle parta lidí, kteří se o tratě starají, předvedla fenomenální výkon. Navozila to tam na skútrech, lopatami. Závod se odjel a podmínky na celé trati byly opravdu velmi dobré.“

Jste spokojeni s účastí?

„Minulý rok jsme na zrušený ročník měli naprostý rekord přihlášek, necelých 9500 závodníků. Letos jme na osm a půl tisíce, historicky je to jeden z nejúspěšnějších ročníků. Propad tam je, což přičítám třem věcem. Vždycky po zrušeném ročníku je mezi závodníky jistá nervozita. Druhá věc je, že byla chřipková epidemie, to tomu taky nepomohlo. Poslední věc byly sněhové podmínky, do poslední chvíle nebylo úplně jisté, že se závod pojede na plné trati. Spousta lidí si asi naplánovala jiný program, který už nemohla zrušit.“

Jizerskou 50 poprvé ve funkci závodního ředitele Ski Classics absolvoval Lukáš Bauer, známý puntičkář, jak organizaci hodnotil?

„My jsme rádi, že česká stopa v týmu Ski Classics je poměrně výrazná. Jizerská 50 byla jedním ze zákládajících závodů seriálu. Televizní produkce je pod kuratelou Karla Jonáka, českého režiséra, který má celý český tým. Tenhle rok je Lukáš Bauer prvně na pozici závodního ředitele. Je puntičkář, zároveň Jizerská 50 je jeho srdcový závod, vlastně se na něm loučil s kariérou, měl i velmi úspěšný laufařský tým, má tenhle závod rád. Po závodě za námi několikrát přišel, říkal, že Jizerská 50 je organizačně na světové úrovni. Tyhle ohlasy máme i od závodníků a manažerů Ski Classics. Jednoznačně jsme potvrdili pozici mezi Grand Classics, čtyřmi největšími závody na světě.“

Poprvé se letos v Jizerských horách závodilo po zákazu fluorových vosků a váš tým se snažil veřejnost o nové realitě edukovat. Jak to při závodech vypadalo?

„Jizerská 50 je největší ambasador téhle myšlenky. Máme obrovský dosah na běžkařskou komunitu. Snažíme se edukovat všechny běžce, nejenom ty, co se postaví na trať, ale celou komunitu kolem Jizerské 50, která je za léta vybudovaná. Co se týká letošního roku, testovalo se velmi často. Mně taky otestovali lyže. Člověk má lyže, na které dlouho mazal fluorové vosky, takže má trošku sevřenou dušičku, jestli tam něco nenajdou. Se svazem lyžařů jsme otestovali desítky, ne-li stovky lyží. Pozitivní byl naprosto minimální počet.“

Na kdy plánujete příští ročník?

„Příští ročník Jizerské 50 bude prvního února. Závod se výjimečně posouvá na první únorový víkend, protože je olympiáda.“