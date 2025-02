Češka osmá na Jizerské 50. Zklamaný Novak: nástup mu nevyšel, fandila máma

Před osmou hodinou ranní to v neděli vypadalo v Bedřichově, že kdo nemá na nohou či v rukou běžky, jako by nežil. Jizerská padesátka nalákala znovu tisíce závodníků od profesionálů po nadšence. „Celkem za všechny dny se registrovalo 8413 závodníků. Není to rekord, ten byl někde na devíti a půl tisících. Jakmile se zruší Jizerská kvůli počasí, jak se to stalo loni, tak potom o něco počet registrovaných běžců klesne,“ vysvětloval za organizační tým Richard Valoušek.

Čekala se nadvláda seveřanů, což se potvrdilo. Mezi muži Norové tu a tam pustili mezi sebe Švéda, nejlepší neseverský závodník byl čtrnáctý Francouz Jeremy Royer. Premiérově vyhrál Nor Ole Jörgen Bruvoll. Čeští fanoušci byli natěšení na Novaka. Muž, který se ve Švédsku narodil českým rodičům, ale až do závěru nevydržel v první skupince a obsadil konečnou 10. příčku. Přitom vyhlašoval útok na prvenství a v cíli byl hodně zklamaný.

„Chtěl jsem víc, než jsem předvedl. Ti nejlepší zaútočili na správném místě. Když jsem zaútočil já, vypadalo to nadějně. Měl jsem tam po boku Thomase Odegaardena, ale když jsem se pak podíval za sebe, byla tam celá řada za mnou,“ hodnotil po závodě skleslý Novak. Z českých mužů byl nejlepší Fabián Štoček třiatřicátý.

Jana Novak držela pěsti v cílovém prostoru marně. „Na Jizerské mu moc záleželo. Těch slz jsme s ním už v kariéře prožili hodně. On sice přijde a je smutný, ale jsem ráda, že se docela brzo oklepe. Hodí to za hlavu, ale zase to nevyšlo. Pořád ho mrzela Jizerská před dvěma lety, kdy měli blbě namazáno,“ prozradila maminka Maxe Novaka, která pochází z Česka, stejně tak i jeho otec. Proto sám závodník dobře ovládá češtinu. „Tím, že i manžel je Čech, to bylo snazší. Zakládali jsme si na tom, aby děti odmala mluvili česky. Teď jsou rádi, když přijedou do Česka,“ líčila Jana.

Z českých nadějí včetně Novaka, byť závodí za Švédsko, nakonec urvala nejlepší vysvědčení Sandra Schützová. Rodačku z Jilemnice sice nejlepší ženy odpáraly už v prvním kopci, ale systematicky držela tempo a byla suverénně nejlepší závodnice kromě Norek a Švédek.

„Potom, co jsem byla před sezonou nemocná a vynechala jsem i první závodní zastávku, jsem spokojená. Teď se vlastně taky necítím úplně nejlíp, takže taková divočina,“ prozradila nejlepší Češka bezprostředně po dojezdu. „Postupně jsem se rozjížděla. Mám radost, že výsledky jdou neustále směrem nahoru. Věřím, že je to jen další krok, aby to bylo ještě lepší,“ dodala Schützová.

Příliš šťastně naopak nepůsobila další Češka Tereza Hujerová, pro kterou je Jizerská padesátka doslova domácím závodem. 16. příčkou si vylepšila maximum v závodech Ski Classics, což dosud bylo 18. místo. Radost ale byla polovičatá. „Je to můj top výsledek, takže super, ale lyže mě nepodržely. Když jsem v závěru na kopci nejlepší z pětičlenné skupinky a dolů do cílové rovinky dojedu poslední, s tím se nic moc dělat nedá. Teď to bolí,“ mrzelo Hujerovou.

I mezi ženami se radovalo Norsko zásluhou Anikken Alnaesové. „Užila jsem si celý závod, protože jsem měla dost sil. Bylo mi jasné, že se mezi posledními bude rozhodovat ve sprintu. Na vršcích byl dobrý a suchý sníh. Ve sjezdu to bylo rozbité, jednou jsem tam ztratila balanc, ale jsem moc ráda,“ řekla vítězka. Porazila například i pětinásobnou olympijskou medailistku Stinu Nilssonovou, která dojela pátá.

Jizerská padesátka, závod Ski Classics v dálkovém lyžování v Bedřichově (Jablonecko):

Muži: 1. Bruvoll 1:51:16,3, 2. Syrstad -0,1, 3. Hoel -0,8, 4. Tjelle (všichni Nor.) -29,0, 5. Persson (Švéd.) -52,5, 6. Nygaard (Nor.) -52,9, ...32. Štoček -6:52,4, 38. Šrail -9:31,6, 40. Sedláček (všichni ČR) -9:34,1.

Ženy: 1. Alnaesová (Nor.) 2:09:24,2, 2. Larssonová -0,4, 3. Lodinová (obě Švéd.) -1,9, 4. Fletenová (Nor.) -2,2, 5. Nilssonová (Švéd.) -2,4, 6. Slindová (Nor.) -3:27,9, ...8. Schützová -5:10,9, 16. Hujerová -8:29,7, 21. Hejná (všechny ČR) -15:02,6.