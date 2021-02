Razýmová bojovala, až jí vypověděly svaly. Začaly mě brát křeče, přiznala

Top ten měla jako na talíři. Náročné podmínky na trati v Oberstdorfu si ale vyžádaly své. Kateřina Razýmová však i tak skončila poprvé v kariéře na MS v první patnáctce. A v neděli má s Kateřinou Janatovou další šanci v týmovém sprintu bruslením.

Jak výsledek hodnotíte?

„S odstupem času budu asi závod hodnotit pozitivně, ale teď spokojená příliš nejsem. Vzhledem k průběhu závodu jsem totiž mířila výš. Ta nespokojenost pramení z toho, že mě na desátém kilometru začaly brát křeče do rukou, o které jsem se nemohla pořádně opřít a začala jsem rychle ztrácet pozice. Jinak bych mohla bojovat o desítku.“

Jaké byly na trati podmínky, když po teplejších dnech před závodem tentokrát pršelo?

„Dneska byly určitě lepší. Zatáhlo se, udělalo se chladněji a pořadatelé odvedli výbornou práci. Trať byla nasolená, zůstala kompaktní a držela.“

Jak velká však byla komplikace, že jste měli kvůli snaze organizátorů udržet trať v pořádku omezenou možnost tréninku přímo v závodní stopě?

„Musím říct, že pro mě to byla jenom malá komplikace. Věřila jsem, že mi kluci zvládnou i za těchto podmínek připravit lyže dobře. A nakonec byly přímo fantastické jak na klasiku, tak i na skejt. S těmi jsem se sice po přezutí chvíli sžívala, ale to byla spíš moje chyba, že jsem si hned nezvykla.“

Skiatlon je specifická kombinace dvou lyžařských stylů, je možné rychlou změnu z klasiky na bruslení nasimulovat v tréninku?

„Člověk přezuje a najednou zjistí, že musí bruslit a je potřeba se s tím co nejrychleji srovnat. V tréninku to ale nezkouším. Jediné, co dělám, že si zvykám na skiatlonové boty, které jsou poměrně specifické. Nezkouším ani přezouvání, i když některé holky to trénují.“

V neděli vás čeká týmový sprint s Kateřinou Janatovou, s níž jste nedávno v Ulricehamnu byly ve finále, kolik sil vám po skiatlonu zbylo?

„Teď po závodě se cítím docela dobře, ale uvidíme zítra, jaké budu mít pocity. Je pravda, že dneska před závodem jsem byla hodně nervózní, ale už to ze mě opadlo.“