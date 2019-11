Razýmová po pátém místě brečela: Nechápala jsem, že můžu být tak dobrá | iSport.cz

Ten sen měla v hlavě. Kateřina Razýmová o něm mluvila už před pár týdny před odletem na sever.

„Chtěla bych se někdy podívat do top desítky. Na stupně vítězů ve svěťáku, si myslím, že to není, musíme být upřímní,“ přemítala Razýmová. „Ale do desítky je to reálné, myslím, že to je v mých silách se tam někdy dostat. Je to můj veřejný cíl.“

V sobotním cíli klasické desítky Světového poháru ve finské Ruce, součásti tradiční minitour, na chvíli Razýmovou přemohly slzy. A vůbec ne ze zklamání. Přestože, buďme upřímní, jí ke stupňům vítězů v závodě Světového poháru scházel pouhý mžik.

„Já jsem prostě v cíli brečela, ale ne tím, že bych byla pátá, prostě jsem nechápala, že bych mohla být takhle dobrá,“ líčila Razýmová. „Musím říct, že jsem se v průběhu závodu dokázala spokojit s tím, že jsem třetí nebo čtvrtá a ten poslední kilometr jsem prostě nevěřila a jela na nějakého autopilota.“

Byl to výjev jako z časů Neumannové či Bauera. Razýmová startovala už ve chvíli, kdy byla většina favoritek na trati. Přesto se od prvního mezičasu držela mezi prvními třemi, pak dokonce skočila na druhé místo. Do cíle dojela jako třetí. Až poté ji těsně předčily Ruska Natalija Něprjajevová a Američanka Sadie Bjornsenová.

„Vůbec nevím, co mám říct, protože jsem úplně šťastná a vůbec jsem to nečekala,“ radovala se Razýmová. „Pořád mi hlásili, že jsem druhá, takže jsem si myslela, že mi hlásí úplné nesmysly. Teď mě ty dvě vteřinky mrzí, protože být třetí, to by byla úplná bomba.“

I páté místo je pro české běžecké lyžování parádní průlom. Tak vysoko byla ve Světovém poháru naposledy Eva Vrabcová-Nývltová před necelými čtyřmi lety při výšlapu na Alpe Cermis při závěrečné etapě Tour de Ski. Razýmová šla paradoxně úplně opačnou cestou než někdejší skvělá lyžařka, která vloni přivezla bronz z ME v maratonu.

Ještě pod dívčím jménem Beroušková se věnovala atletice, běhala střední a dlouhé tratě. A zářila v běhu do vrchu, kde reprezentovala na juniorských šampionátech.

„Atletiku jsem dělala do osmnácti, devatenácti, pak jsem měla na začátku vejšky trošku zevlovací období a pak jsem se vrhla na běžky,“ usmívá se Razýmová. „Přišlo to postupně. Ne, že bych předtím nikdy nelyžovala, ale rozhodla jsem se na ten sport až na vejšce.“

Průvodcem po světě lyžování se jí stal mladý trenér Vladislav Razým mladší, bratr bývalého běžkařského reprezentanta Aleše Razýma.

„Já jsem měla výhodu, že jsem se docela rychle zlepšovala, nějakou výkonnost z atletiky jsem měla a snad možná i nějaký talent učit se techniku a vnímat pohyb jako takový,“ vysvětluje Razýmová. „Já jsem hrozně soutěživý typ. Pro mě byl hnací motor ta vůle, ten chtíč být furt lepší a lepší. To přicházelo plynule.“

S koučem Razýmem, za kterého se vloni vdala, se Kateřina vydala do bílé stoupy ve svých dvaceti letech. V únoru 2016 se už po pár letech své běžkařské cesty postavila v Novém Městě na Moravě k bruslařské desítce, ale skončila padesátá s téměř tříminutovou ztrátou na vítězku.

„Zpětně si říkám, že se současnými zkušenostmi bych se tenkrát na start nepostavila,“ usmívá se při vzpomínce. „Tenkrát jsem si samozřejmě připadala, že mi to lyžování už jde. Zpětně to hodnotím, že je to fakt otřesné. Tenkrát jsem si samozřejmě připadala, že jsem fakt hustá. Myslím, že od té doby jsem ušla už velký už cesty.“

Vloni v únoru se dostala na olympiádu. Těsně po ní se na své oblíbené klasické desítce v Lahti poprvé dostala do top 20. Minulou zimu už bodovala pravidelně.

„Výsledkově ta zima nebyla taková, jak jsem si vysnila ve svých představách. Ale přisuzuju to ne až tak svojí výkonnosti, ale tomu, že jsem na danou podmínku v tu chvíli neměla vhodné lyže, což je u běžců na lyžích rozhodující,“ líčí Razýmová. „Ale povedlo se mi několikrát bodovat, což ještě považuju za úspěch pokaždé.“

Sobotní ráno v Ruce ji ale vystřelilo do úplně jiných sfér. Top pětka, to je elita. Razýmová skončila jen 47 sekund za suverénní Norkou Therese Johaugovou.

„Doufám, že to bude moje průlomová sezona,“ prohlásila Razýmová.

Zima bude ještě dlouhá a už na jejím startu má v kapse hromový pozdrav světové špičce. Je s ní teď v jedné samé místnosti.

„Moc bych chtěla poděkovat servisákům za podporu na trati, protože to bylo úplně neuvěřitelné a taky za lyže, které byly taky skvělé. Jdu si to teď užívat,“ usmívala se.

V neděli ráno bude v ruce na startu bruslařské desítky stíhačkou (9.45, PP Eurosport) a na startu kolem ní budou samá velká jména.

POSLEDNÍ ČEŠI V TOP 5