Sprinty v Trondheimu ovládli Klaebo a Fallaová, Novák skončil ve čtvrtfinále | iSport.cz

Klaebo v SP vyhrál patnáctý sprint za sebou, v této sezoně se z vítězství radoval podeváté. Cekem má trojnásobný olympijský vítěz z Pchjongčchangu 2018 i loňského mistrovství světa v Seefeldu na kontě už 36 pohárových prvenství.

Dvojnásobná mistryně světa a olympijská vítězka ze Soči 2014 v této disciplíně Fallaová si připsala druhý triumf v sezoně a celkově 21. vítězství v SP, všechny ze sprintu. Naposledy se z prvenství radovala v listopadu v Ruce.

Sprinty byly předposledním dílem švédsko-norské Ski Tour, která v neděli vyvrcholí distančními závody. Po páté etapě jsou v čele Rus Alexandr Bolšunov a Norka Therese Johaugová. Klaebo je šestý, Fallaová až v páté desítce. Novák je na průběžném 39. místě.

Závody SP v běhu na lyžích v Trondheimu (Norsko) - sprint klasicky:

Muži: 1. Klaebo 2:52,07, 2. Golberg -1,20, 3. Valnes -1,60, 4. Iversen -5,79, 5. Krogh (všichni Nor.) -18,91, 6. Pellegrino (It.) -22,78, ...25. Novák (ČR) vyřazen ve čtvrtfinále.

Průběžné pořadí SP (po 28 z 40 závodů): 1. Bolšunov (Rus.) 1832 b., 2. Klaebo 1374, 3. Röthe (Nor.) 1024, 4. Niskanen (Fin.) 905, 5. Usťugov (Rus.) 896, 6. Golberg 870, ...57. Novák 71, 99. Pechoušek 21, 124. Černý 5, 127. Knop 5, 129. Fellner (všichni ČR) 5.

Ženy: 1. Fallaová (Nor.) 3:29,15, 2. Sundlingová (Švéd.) -0,48, 3. Fähndrichová (Švýc.) -2,88, 4. Dyviková (Švéd.) -3,71, 5. Svendsenová -5,26, 6. H. Wengová (obě Nor.) -6,64.

Průběžné pořadí SP (po 28 z 40 závodů): 1. Johaugová (Nor.) 1918, 2. H. Wengová 1337, 3. Něprjajevová (Rus.) 1260, 4. Jacobsenová (Nor.) 1021, 5. Digginsová (USA) 940, 6. Östbergová (Nor.) 848, ...27. Razýmová 255, 39. Janatová 119, 53. Nováková 67, 79. Beranová (všechny ČR) 15.