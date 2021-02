Jak správně vybrat běžky? Zvolte styl, voskovat se (ne)musí, radí Havlíčková

INTERNET VS. KAMENNÁ PRODEJNA

„Pokud nechcete závodit na profi úrovni, běžky se nemusíte bát koupit ani na internetu. Ideální by samozřejmě bylo je vidět na vlastní oči, ale pokud to jinak nejde jako teď, vyberete si i v e-shopech. Jen je potřeba zvážit několik věcí.“

LYŽE

„V první řadě je potřeba vědět, jestli chcete běžky na klasický nebo volný styl, tak zvaný skate. To je úplný základ. Jednoduše řečeno, při klasickém stylu šoupete nohama dopředu a dozadu, volný styl je zase podobný bruslení na ledě nebo inlinech. Fyzicky i na koordinaci je rozhodně náročnější volný styl, při kterém jdete rukama podélně a nohama do stran. U klasického děláte rukama i nohama to stejné. Pokud tedy patříte mezi začátečníky bez větších ambicí, doporučila bych vám lyže na klasiku.“

DÉLKA LYŽÍ

„Důležitým parametrem je také délka lyží, která se liší opět podle toho, jestli jsou lyže na klasiku nebo volný styl. Klasické lyže bývají delší. Když člověk zvedne ruku nahoru, měl by je mít plus mínus k zápěstí. U skatových lyží je to hodně individuální. Doporučuje se zhruba pět až deset centimetrů nad výšku lyžaře. Nic se ale nestane, pokud zvolíte i o něco kratší. “

BOTY

„I boty se liší podle toho, jestli hodláte jezdit klasikou nebo bruslit. Existují ale i univerzální neboli kombinované boty, které se využívají u obou typů lyží. Skatové boty mají hodně tvrdou podrážku a zpevněný kotník. Při klasickém stylu potřebujete zase v kotníku odraz a cit, proto mají podrážku měkčí a kotník méně zpevněný. No a kombinované jsou něco mezi. Na rozdíl od skatových mají měkčí podrážku, ale zároveň poskytují i dostatečné zpevnění kotníku. Tyhle boty jsou za mě zlatá střední cesta a já sama je občas volím na skatové tréninky. Když je totiž delší trénink a člověk ho má absolvovat v opravdu tvrdé botě, je to pro nohu náročné. Pokud navíc začínáte na klasice s tím, že byste si v budoucnu rádi pořídili i lyže na skate, nemusíte nutně kupovat k lyžím i nové boty.“

HŮLKY

„Hůlky se vybírají opět podle stylu. Na klasický styl potřebujete mít hůlky dlouhé zhruba do podpaží. U skate by měly být zhruba o 10 centimetrů delší než na klasiku. Mně je vždycky hrozně líto, když vidím, že má někdo špatné hůlky na styl, kterým chce jet, protože vím, že se mu kvůli tomu nepojede vůbec dobře. I správné hůlky jsou pro pohodlnou jízdu opravdu důležité.“

VOSKOVÁNÍ

„Existují lyže, které je potřeba mazat i tak zvané no-wax, které se voskovat nemusí. Mám oba typy, ale pokud jedu na závody, vždy mažeme. Stoupacím voskem se mažou klasické lyže pouze v oblasti mazacího okna. To začíná na skluznici před vázáním a končí nejdál u paty. Občas vidím, že si turisté mažou stoupací vosk od špičky k patě, ale to je špatně. Pokud nechcete řešit mazání, což věřím, že může být pro některé začátečníky zbytečná komplikace, doporučuju no-wax ski. Ty mají zespodu mohérový pás, který vypadá jako takový kožíšek, díky kterému mazat nemusíte.“