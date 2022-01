Smutná přerušila „důchod“, pojede Jizerskou 50: Vracím se kvůli fanouškům

Jizerskou 50 Smutná už dvakrát vyhrála, vloni skončila třetí. „Jestli to už skutečně bude naposledy? To asi nikdy nedokážu říct a smířit se s tím,“ říká Smutná, která aktuálně žije se svým přítelem v Rakousku.

Proč jste se rozhodla k návratu?

„Minulý rok neměla Jizerská 50 kvůli covidu tu správnou atmosféru, na kterou jsme byli do té doby zvyklí. Mohli jsme na start pouze my profesionálové. Hobíci a fanoušci museli bohužel zůstat doma u televize. Musím ale říct, že pár odvážných se našlo, přišli zafandit a mě to až dojímalo.“

Po závodě jste tehdy ukončila kariéru, ale teď jste zpět, proč?

„Myslela jsem, že v tuto dobu už budu mít dávno jiné starosti, ale bohužel nejde vše tak, jak si člověk naplánuje. S myšlenkou, že pojedu padesátku, jsem začala koketovat zhruba před dvěma měsíci a jen jsem čekala, jak na tom budu. No, a protože se mi zdá, že na tom nejsem úplně špatně, rozhodla jsem se na start postavit.“

Jaké jsou další důvody vašeho startu?

„Důvody jsou dva. Tím prvním je to, že jsem chtěla moc děkovat partě skvělých lidí z Moravy, kteří se starali posledních pět let o mé zdraví. I díky nim jsem zůstala zdravá, byla schopná objet všechny závody Ski Classics a tím měla snad nejlepší bilanci v celém pelotonu. Nechyběla jsem na žádném závodě, jen pouze jednou, a to v Číně, kam jsem z opatrnosti nechtěla cestovat. Druhým důvodem jsou pro mě fanoušci, kteří by si zasloužili letošní Jizerskou 50 pořádně užít. Chtěla bych udělat všem fandům dálkových běhů radost a taky jim tímto způsobem poděkovat za léta podpory.“

Plánujete s přítelem rodinu, bude to tedy tentokrát opravdu váš poslední start v Jizerských horách?

„Rodinu stále plánujeme, ale nemůžu nikdy říct, že je to moje poslední Jizerská 50. Znám spoustu sportovců, kteří ji jedou třeba podvacáté. To jsou právě ti, co tento sport milují, jako já. Jen ty ambice už časem pochopitelně nebudou takové.“

Proč jste zvolila pro svůj jediný start právě Jizerskou 50?

„V Jizerských horách jsem vyrůstala, celé dětství tu trénovala a dvakrát se mi podařilo padesátku vyhrát. Fanoušci mě vždy skvěle povzbuzovali, to člověka nabíjí, aby se na start znovu vrátil. Jizerka je zkrátka jedinečná. Vím i od Seveřanů, že moc rádi tento závod jezdí. Profil tratě a lesy kolem, to je zkrátka ono.“

S jakým cílem do závodu půjdete?

„Mým skromným cílem je umístit se v první desítce a udělám pro to v posledních týdnech před závodem maximum. Jsem realista, na stupně vítězů si ambice nedělám, protože je mi jasný, že mám oproti holkám tréninkové manko. Leda, že bych se s Brittou (svou bývalou velkou soupeřkou Johanssonovou Norgrenovou) domluvila, že na mě občas počkají. Uvidíme, třeba se to mi pojede dobře.“

Jak v současnosti trénujete?

„V létě jsem trénovala tak na půl plynu oproti minulým rokům, však jsem taky chodila do práce. Mám za sebou dva měsíce poměrně slušné přípravy, ale jestli to bude stačit, nedokážu odhadnout, ale špatně se necítím. Měla jsem sice v prosinci potíže s krční páteří, motala se mi často hlava, ale šéf mého bývalého norského týmu Santander (dnes Ragde) Magnar Dahlen, mi v listopadu řekl, že já se do formy dostanu po šesti týdnech. Tak sem na to zvědavá.“

Dálkové běhy letos jezdí Eva Vrabcová Nývltová a také hvězdná Marit Björgenová. Co říkáte na jejich zapojení do Ski Classics?

„Co mám zprávy, tak Marit netrénuje už tak usilovně, jako současná světová špička. Však se dvěma dětmi to ani úplně nejde. Ale ona je velmi silná a umí se připravit na pár závodů v sezóně. Ostatně to ukázala minulou zimu na Vasáku, kde dojela na druhém místě za Linou Korsgrenovou jen s půl minutovým mankem. Pokud pojede na Jizerce, bude chtít na bednu. U Evy mě to překvapilo, je to bojovnice, ale určitě si uvědomuje, že konkrétně závody soupaží po několikaleté odmlce od lyžování budou pro ni velmi těžké. Doufám, že taky pojede Jizerskou 50 a rozdáme si to. Těším se nejen na ni, ale na všechny soupeřky, vždyť jsem s nimi objela přes sedmdesát maratonů a byly to krásné souboje.“

Máte v plánu i Vasův běh, který se jede o několik týdnů později?

„Teď jsem rozhodnutá jen pro Jizerskou 50, Vasák v plánu zatím není. Je to i z toho důvodu, že nebudu mít tolik času a prostoru na trénink. Hned po Jizerce odjíždím jako trenérka na mistrovství světa juniorů a U23 do Norska s rakouskou reprezentací. Ale uvidíme, člověk nikdy neví.“