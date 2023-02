Neumannová s dcerou: Zeptejte se, kdo doma uklízí... A kdy odložit mobil

Legendární lyžařka Kateřina Neumannová oslavila padesátku. Získala bronz na Hrách v Naganu, ale sportovní nesmrtelnost získala o osm let později v Turíně. Jejímu zlatému finiši dodal punc ikonický moment, kdy ji vítala tehdy dvouletá dcera Lucie. Podobná situace se opakovala před pár dny na Jizerské 50. Lucii je dnes devatenáct, věnuje se atletice a spolu s maminkou dorazila do nového pořadu No stress s atletkou Nikolou Bendovou na webu iSport.cz

Dcera Lucie sportovní kariéru své maminky nenásledovala. K běžkám měla dokonce odpor. „Když tvoje mamka vyhraje olympiádu na běžkách, tak myslím, že nikdo by nechtěl začít na běžkách (smích). Už odmala jsem se běžkám bránila a snažila jí to co nejvíc znepříjemnit, když jsme někam jeli,“ svěřila se atletce Nikole Bendové.

Sama si vybrala tenis. Ten později vyměnila za atletiku. „Když jsem měla krizi, kondiční trenéři a mamka mi řekli: no, to běhání by ti určitě šlo. Na atletice se mi líbí, že to, co si odmakáš, do toho těla dostaneš a na závodě předvedeš. Naopak v tenise můžeš trénovat pět hodin denně, pak se ti v zápase rozklepe ruka a to, že jsi trénovala stokrát servis, tě nezachrání. Nedokázala jsem pokaždé předvést to, co jsem natrénovala. K tomu je těžké si na tenise najít kamarádku. Může hrát každý proti každému a nikdy nevíš, proti komu nastoupíš. Je to jiné prostředí než u atletiky,“ říká Lucie.

Mladičká závodnice zároveň nečekaně zápasí s češtinou. Ostatně dříve žila na Floridě. „Studuji v angličtině, svou výuku v češtině jsem ukončila na prvním stupni. Proto nejsem v psaní češtiny úplně nejlepší. Mamka mi tak radí a občas mi opravuje chyby v popiskách pro sociální sítě.“

Na Kateřinu Neumannovou čekalo v cíli Jizerské 50 objetí od dcery Lucie - stejně jako v Turíně v roce 2006







10 zobrazit galerii

Právě Lucie je hvězdou TikToku, velké množství sledujících má taky na Instagramu. A do tohoto odvětví uvádí i maminku. „Občas nemám náladu a jsem unavená, ale Lucka přijde a řekne: mami, musíme něco natočit. Už má něco připraveného a chvíli mě cepuje. Musím být ale na to nastavená, protože někdy bych jí s tím poslala do háje. Mám Instagram a Facebook, ale do dalších sociálních sítí už nejdu,“ vypráví její maminka Kateřina.

Co se dozvíte ve videu?