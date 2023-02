Neumannová slaví 50: „vyšlehané" Rusky, návštěva u Havla i trpaslík

Na krásné olympiádě v Lillehammeru v roce 1994 padly jednadvacetiny Neumannové na pětikilometrový závod klasicky a dostala se v něm do nejlepší desítky. Skončila osmá a o dva dny později si v druhé části kombinace, bruslařské desítce, dojela pro sedmé místo. „Káča odjela perfektní závod, vydala se ze všech sil. Je pořád daleko nejmladší ve světové špičce, ty ostatní, to jsou zralé ženy, objem několikaleté přípravy je na nich znát, Káča potřebuje takový fond získat,“ hodnotil její trenér Stanislav Frühauf.

BRONZ Z TRONDHEIMU

Na první velkou medaili si Neumannová počkala do čtyřiadvaceti. Na světovém šampionátu v Trondheimu ji v roce 1997 před bruslařskou patnáctkou trápila nejistota, jestli zvládne delší distanci, a taky viróza. Trenér Frühauf zvažoval, že ji do závodu nepostaví. Po pěti kilometrech pak při pohledu na mezičas pravil: „Jestli se vejde do šesti, budu jí líbat nožky.“ Neumannová se ale pak rozdýchla a do cíle jela jak mašina. Byla třetí, hned za slavnými soupeřkami Jelenou Välbeovou a Stefanií Belmondovou.