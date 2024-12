Norové se řežou a řeší pád rivala z Ruska. Zásah dronu i zdravotní trable

Je to záležitost z minulého týdne, když jej v rámci ruského poháru v Chakasii při závodě na deset kilometrů klasickou technikou trefil dron. Naštěstí pro něj i celé ruské lyžování se nakonec jednalo spíše o kuriózní situaci, protože šlo o malý stroj, který měl pochopitelně pořizovat záběry ze vzduchu.

„Člověk, který dron obsluhoval, chtěl Alexandra natáčet z co největší blízkosti. Jenže ho nechal zaletět do míst, kde nad ním ztratil kontrolu,“ objasnila šéfka ruského lyžování Jelena Vjalbeová.

Naposled Bolšunov závodil s norskou elitou ve SP v únoru 2022 ve finském Lahti. To bylo krátce po ZOH v Pekingu, kde Bolšunov získal celkem pět medailí. Poté, co Rusko vpadlo na Ukrajinu, dostali jeho závodníci zákaz startovat na mezinárodních akcích, což se docela logicky až k dnešku nemění.

Norové však na svého úhlavního rivala nezapomněli. Tamní média se pozastavují nad současnou formou trojnásobného olympijského vítěze. Je fakt, že velký Putinův přítel by momentálně na top Nory určitě nestačil. Sám má totiž problémy i na domácím kolbišti.

Při zmíněném závodě, kdy jej zasáhl dron, skončil až devátý. Střet s létajícím soupeřem však nebyl důvodem, proč skončil v poli poražených. „Měl covid. Nemohu říct nic o tom, kdy se vrátí do formy,“ řekl stroze kouč Jurij Borodavko.

Bolšunov je totálně dole. Pokud jste sledovali jeho počínání mezi světovou elitou, kde trápil i Nory, asi tušíte, co to musí znamenat pro jeho sebevědomí. Vždyť před několika dny nepostoupil ani ze čtvrtfinále klasického sprintu. Dříve si přitom doma kromě maximálně jednoho až dvou soků všechny mazal na chleba. Po nevydařeném sprintu nenastoupil do závodu na dvacet kilometrů. Na stupních vítězů už si na jeho absenci v Rusku zvykají. „Není to robot. Doufejme, že to není nic vážného. Odletěl do Moskvy, kde podstoupí testy, které snad odhalí příčinu jeho zdravotních problémů,“ dodala Vjalbeová.

Nervozita a napětí mezi Nory

Je fakt, že i bez Bolšunova a dalších Rusů si Norové konkurenčně vystačí a žádná idylka vlády nad lyžařským světem není aktuální. Švédové, Finové či Němci jejich hegemonii mohou těžko kousat, ale taková je realita. Když navíc Amundsen, Nyenget, Klaebo a spol. dojedou do cíle, hází po sobě spíše nevraživé pohledy než cokoliv jiného. Tlak je i bez ruských záškodníků v čele s Bolšunovem enormní.

Vedoucí muž klasifikace SP Harald Oestberg Amundsen dokonce před startem nedělního skiatlonu nervozitou zvracel. „V týmu bylo před závodem nepříjemné ticho. Hodně lidí bylo nervózních. Já byl super nervózní,“ pravil Amundsen, který těsný dojezd závodu zvládl nejlépe a vyhrál.

Právě víkendové klání v Lillehammeru mohlo mnohé Nory přiblížit či vzdálit startu na domácím MS v klasickém lyžování, které se bude konat na přelomu února a března v Trondheimu.

„Každý Nor, který tvrdí, že nebyl nervózní, lže,“ pronesl v cíli druhý Jan Thomas Jenssen.

„Být norským lyžařem je těžké. A to nejen při závodu. Nervy jsou opravdové. Chceme toho tolik a tlak, který na sebe vyvíjíme my sami, je ten největší,“ dodal i třetí v cíli Martin Löwström Nyenget.

Možná tak absence Bolšunova či někoho podobně kvalitního samotným Norům škodí. Když se ve Světovém poháru pohyboval on či jeho krajané Jevgenij Usťugov a Alexandr Legkov, Norové měli větší tendenci se semknout proti nim. Nyní jsou to spíše hvězdné občanské války.