Norská dominance dráždí, Švéd v nervu: Zabíjí tenhle sport. Češi propadli

Deset kilometrů volně v Lillehammeru se změnilo i díky složitým podmínkám v otevřené mistrovství Norska v mužské i ženské kategorii. Mužský závod opanoval Martin Nyenget před skvadrou svých druhů. První triumf po velkém comebacku slaví i Therese Johaugová. Švéd Calle Halfvarsson mluvil po závodě o tom, že norská dominance jeho sport zabíjí. „Jsem z toho unavený,“ bědoval. Českou vlajku vytáhla Kateřina Janatová na 18. místo, muži totálně propadli. Od úvodu bylo jasno. Norové to rozjeli jako z jiného světa. Kdy taky jindy? Lillehammer je jejich Mekkou. Jedná se o jeden z nejtěžších okruhů v rámci SP, co se týče kopcovitosti. Zároveň neustále padaly drobné vločky, takže i těžký sníh.

Norové obsadili v závodě prvních sedm míst. Na stupně vítězů doprovodili Nyengeta Simen H. Krueger a Harald. Ö. Amundsen. Nejlepší „nenorský“ závodník? Sedmý Němec Friedrich Moch a to ještě uzavírali top 10 další dva Norové. Naprostá dominance.

Zatímco sami domácí závodníci příliš přátelských úsměvů jeden na druhého nevysílali kvůli známé obrovské konkurenci uvnitř týmu, některé další země jejich dominance dráždí. Zejména Švédy, kteří propadli a hledají nové tváře. Nejlepší z nich byl William Poromaa až dvacátý. A veterán Calle Halfvarsson? Kolem něj po třech kilometrech prosvištěl méně známý Nor Iver Andersen jako by se nechumelilo. Však byl taky Švéd po závodě podrážděný.

„Otázku ohledně norské dominance mi novináři položili už mnohokrát. A víte co? Je mi to prostě jedno. Úplně jedno. Myslím si ale, že pro televizní diváky je to nuda. Také pro norské diváky to musí být nuda. Jsem z toho unavený a asi i fanoušci,“ pronesl Halfvarsson po závodě, který mu nevyšel a obsadil až 33. místo.

Češi totálně propadli. On se extra průnik na lepší pozice bez Michala Nováka neočekával, ale až 69. příčka Fellnera jako nejlepšího z Čechů z celkového počtu 88 závodníků, je tristní bilance i na tuzemské poměry.

Johaugová zase královnou

Po poledni šly na věc také dámy. Podmínky na trati a těžký profil byl jako dělaný na tělo navrátivší legendě Therese Johaugové. Šestatřicetiletá Norka nezaváhala a připsala si své první vítězství v této sezoně SP a také první od března 2022, kdy rovněž na desítce volně s intervalovým startem triumfovala ve Falunu. I ji na stupních dolpnily krajanky Heidi Wengová a Silje Slindová. Norská dominance tak byla dokonána, ale rezonovala ještě slovní přestřelka mezi Johaugovou a velkou konkurentkou ze Švédska Fridou Karlssonovou.

Při první zastávce SP ve finské Ruce totiž na klasické desítce Švédka norskou hvězdu jasně porazila. Johaugová pro to měla vysvětlení. „Frida by vyhrála tak jako tak, ale myslím, že jsem neměla optimální lyže a pak jsem taky startovala 15-20 minut před ní. Postupem závodu se podmínky zlepšovaly. Cítila jsem to ve druhém kole,“ řekla Johaugová.

Její vyjádření v Ruce nenechalo chladnou Karlssonovou. „Bylo to jako pokaždé, když jsem ji porazila. Zdá se, že svůj návrat chce v médiích okořenit, ale to může být ku prospěchu našeho sportu. Je vlastně super, že se Therese vrátila. Potřebujeme ji, protože její přítomnost je motivující,“ řekla Švédka.

Karlssonová byla nejlepší ve žlutomodrých barvách i na desítce volně v Lillehammeru. Tentokrát se však musela před Johaugovou výrazně sklonit. „Vnitřnosti se mi vařily. Poslouchala jsem kritiku, jak z Finska odjíždím jako jediná poražená. Tenhle závod byl fantastický. Z poražené je vítězka,“ řekla Johaugová norské televize v cíli závodu.

Mezi ženami je sice situace o poznání vyrovnanější než mezi muži, přesto se do top desítky dostalo celkem šest norských závodnic, z toho tři na stupně vítězů, jak bylo avizováno. Nadvláda Norska je tak při přetrvávající a pochopitelné absenci ruských lyžarů nadále až drtivá.

Z Češek byla nejlepší Kateřina Janatová na 18. místě, získala slušné body do hodnocení SP a v pátek podržela český prapor poměrně vysoko na rozdíl od mužských kolegů.