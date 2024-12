Nor močil před vozem s tváří Davidové. Úsměvná reakce české hvězdy

Markéta Davidová vysílala Terezu Voborníkovou do závodu v samotném čele • Petr Slavík/Český biatlon

Nor Vetle Sjästad Christiansen během prvního Světového poháru v Kontiolahti • profimedia.cz

Biatlonisté mají za sebou úvodní štaci SP v Kontiolahti. Markéta Davidová opanovala sprint a přidala umístění v top10 i v následném závodu s hromadným startem. Na Instagramu norské hvězdy Vetleho Sjästada Christiansena se ale objevilo video, kde močí před českým přívěsem, na kterém je vyobrazena tvář české reprezentantky. V Norsku i na sítích akce vyvolala spíše úsměvné reakce, i když biatlonista musel leccos vysvětlovat. „Jednalo se o náhodu, že tam byla její tvář v takovém zvětšení. Budu se jí muset omluvit,“ řekl Nor tamním médiím. Reagovala i sama Davidová.

Běžný standard, čeká vás zásadní úkon, tak jdete vykonat potřebu. Vetle Sjästad Christiansen si však v jednom z finských podvečerů vybral místo před přívěsem českého týmu, kde je signifikantně vyobrazena Davidová jako současná královna českého biatlonu. Celé situaci dodal úsměvný ráz, že Makula má na snímku zavřené oči.

Jelikož byl Christiansen zachycen na videonahrávce, norská televize se jeho počínání chytla a požádala jej o vyjádření. „Bylo to jediné místo, které jsem našel, a shodou okolností to bylo přímo před Markétou Davidovou. Myslím, že to vzala s notnou dávkou humoru,“ říká norský biatlonista o celé záležitosti.

Norská televize NRK poprosila o vyjádření i Davidovou, která to vše převrátila do humorné roviny. „To video jsem viděla. Doufám, že v tom není nic osobního.“ Dokonce Christiansenův příspěvek na sociální síti komentovala se smějícím se smajlíkem. „Nech můj obličej na pokoji.“

Christiansen sám totiž českou závodnici označil v komentářích s omluvou. „Máme spolu velmi dobrý vztah. Jsme přátelé. Makula má evidentně podobný styl humoru,“ nechal se slyšet Nor pro NRK. V Kontiolahti vybojoval v individuálních závodech na úvod sezony dvě šestá místa a jedno jedenácté. Takže jej Davidová trumfla díky úspěchu ve sprintu a z Finska odjíždí jako čtvrtá žena celkového pořadí po třech závodech. Už nyní vybojovala více než třetinu bodů, které vydolovala z celé minulé sezony.

Světový pohár v bialtonu za účasti Christiansena i Davidové bude pokračovat v rakouském Hochfilzenu. 13. prosince jsou na programu sprinty mužů a žen.