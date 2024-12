Norské vytrvalkyně druhé ve sprintu dvojic. Jsme takový B-tým, žertovaly

V závodě SP ve švýcarském Davosu dokráčely k senzační 2. příčce za nedostižnými Švédkami. „Jsme vlastně takový B-tým. Nikdo to nečekal, buďme upřímní,“ řekla po závodě Slindová.

Trenérský štáb žen, kde operuje i Björgenová, se dostal už před včerejším startem týmového sprintu pod palbu kritiky. Na hotelu šetřily síly sprinterky v čele s Kristin Skistadovou, zatímco do závodu šla jediná norská dvojice, byť největší velmoc běžeckého lyžování mohla využít možnosti dvou startujících párů. Navíc volba padla nečekaně na veteránku Slindovou a podceňovanou Fosnäsovou.

Jenže obě vypálily rybník mnohem věhlasnějším sprinterským dvojicím. Zase se ukázalo, že sprint dvojic je svou náročností vhodný i pro distanční závodnice. „Jsme B-tým, takže jsme opravdu nečekaly, že se dostaneme na stupně vítězů,“ řekla Fosnäsová, pro kterou to byly první stupně vítězů v kariéře ve SP.

Z prvenství se ve vysoké nadmořské výšce radovaly předpokládané favority ze Švédska. Duo Emma Ribomová a Jonna Sundlingová konkurenci nedalo šanci. Jenže zatímco papírové předpoklady očekávaly za nimi v cíli spíše Němky, Finky, Američanky, případně domácí Švýcarky, Fosnäsová jako finišmanka šla přes poslední horizont na druhém místě za Sundlingovou a možná i k vlastnímu překvapení udržela druhý flek.

Při dojezdu do cíle ona i Slindová slavily upřímně a na norské poměry až vášnivě. Vystoupily totiž ze stínu. Fosnäsová je totiž primárně distanční závodnice. A Slindová? Ta se propracovala do SP jako top vytrvalkyně, která se nebojí ani maratonů mimo SP na 50 až 100 kilometrů.

„Tyhle stupně vítězů Norsko nečekalo, takže jsme šťastné,“ pravila Slindová a Fosnäsová si přisadila. „Cítím se mnohem příjemněji. Konečně se nemusím omlouvat a mám dobrou náladu,“ řekla finišující z Norek.

Slindová je ve své domovině považována za kvalitní vytrvalkyni, ale právě na Fosnäsovou se často hledí skrz prsty jako na členku norského A-týmu, která má značné rezervy. Však to tentokrát kolem ní také vřelo, ale trenéři věřili, že zrovna vysoko nad mořem v Davosu je právě ona se Slindovou dobrou kombinací. Každopádně to překvapení bylo. Představte si s trochou nadsázky, že by třeba v atletice šli nadprůměrní půlkaři (závodníci na 800 metrů) do startovních bloků sprinterů a tam se dokázali popasovat s nejlepšími.

„Jasně, možná to není nejrychlejší tým, který jsme v Davosu měli k dispozici, to je fér říct. Věděli jsme však, že na to holky mají. Snažíme se vždy vytvořit dva týmy, ale v sobotu je důležitý závod pro mnohá děvčata. Možná teď litují, že nestartovala,“ podpořila po závodě Björgenová Slindovou a Fosnäsovou s odkazem na sobotní sprint jednotlivců volně, kde půjde o důležité body do SP.

Slindová navíc otevřela znovu téma termínové listiny jednotlivých závodů. „Samozřejmě, že by Norsko mělo vždy postavit dva týmy. Taky bychom ty dva velmi silné týmy mohli postavit. Když se ale zeptáte elitních sprinterů, jestli se chtějí večer před důležitým závodem nadopovat kyselinou mléčnou, nikdo neodpoví, že je to dobrý nápad. Takový je individuální sport,“ pronesla Slindová.

Nakonec toto podceňované duo skončilo lépe než padesát procent norských mužů. Zatímco dvojice Paal Golberg a Johannes Klaebo dle očekávání závod mužských párů ovládla, druhý norský tým se ani nedostal z kvalifikace. Pro Simena Kruegera a Evena Northuga to byl velmi špatný výsledek. Vždyť je porazily třeba dvojice Španělska či Velké Británie.

SP v běhu na lyžích v Davosu - sprint dvojic volně:

Muži: 1. Golberg, Klaebo (Nor.) 14:00,54, 2. Riebli, Grond (Švýc.) -1,75, 3. Häggström, Anger (Švéd.) -1,90, 4. Barp, Pellegrino (It.) -1,92, 5. Chappaz, Jouve -2,58, 6. Jay, Bourdin (Fr.) -3,81, ...v kvalifikaci 25. Fellner, Novák (ČR).

Ženy: 1. Ribomová, Sundlingová (Švéd.) 15:54,31, 2. Slindová, Fosnäsová (Nor.) -3,77, 3. Weberová, Fähndrichová (Švýc.) -4,54, 4. Gimmlerová, Rydzeková (Něm.) -4,98, 5. Gagnonová, Schmidtová (Kan.) -5,22, 6. Joensuuová, Kaharaová (Fin.) -5,61, ...v kvalifikaci 17. Havlíčková, Janatová (ČR).