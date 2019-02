Peklo na letišti! Pauláthová málem nestihla start MS, uklidňoval ji Dostál | iSport.cz

Odškrtla si první jízdu na WM Strecke, ale byla ráda, že je hlavně zdravá v cíli.

„Já jsem dneska spala čtyři hodiny. Přijeli jsme ve tři ráno a jsem úplně hotová. Takže jsem ráda, že jsem to přežila,“ vykládala Kateřina Pauláthová v cílové aréně v Aare a unaveně se usmála.

Moc nechybělo a o premiérový trénink na MS v Aare přišla. V neděli hodinu před půlnocí ještě nervozně postávala u přepážky na stockholmském letišti Arlanda a doufala, že přece jenom dostane místo v posledním nočním spoji na letiště v Östersundu, odkud pak měla pokračovat do Aare.

„Zrušili nám let a zjišťovali jsme, co máme dělat. Paní z agentury nám zabukovala další letadlo. Nakonec jsme zjistili, že to taky zrušili,“ líčila Pauláthová. „Takže jsme se tam postavili. Já jsem řekla, že jedeme na mistrovství světa, že zítra závodím, tak nás tam nějak dostali. Naštěstí. Pomáhala nám jedna paní, která asi žije ve Švédsku a mluvila švédsky. Byla hrozně milá a nakonec se do toho letadla nedostala.“

Do problémů se česká výprava alpských lyžařů dostala hned v neděli ráno. Praha se potácela pod nečekaným přídělem sněhu a provoz na letišti v Ruzyni byl paralyzovaný. Podobné to bylo ve Stockholmu, odkud několik hodin nemohlo vzlétnout letadlo, s nímž měli Češi odletět do hlavního města Švédska.

Z českých závodníků se to týkalo i Jana Zabystřana, Ondřeje Berndta a Tomáše Klinského. Pauláthová tak měla čas pořádně se rozloučit s přítelem, kajakářem Josefem Dostálem, který s ní v Ruzyni několik hodin čekal.

„Pepa je vždycky hodnej…“ usmála se Pauláthová. „Paní za přepážkou nám v deset řekla, že letadlo, kterým máme letět, ještě ani nevyletělo ze Stockholmu. Všechno to nabralo hrozné zpoždění. Viděla jsem na Instagramu, že Němci a Italové přijeli dneska ráno. I polská kmoška Maryna (Gasienicová-Danielová). Nechápu, proč jsou závody tak strašně naplácané, že člověk ani nestihne přesun.“

Zatímco Ester Ledecká si už v Aare zvykala od čtvrtka, Pauláthová musela na start pondělního tréninku osm hodin poté, co po celodenní vyčerpávající cestě konečně dorazila do Aare.

„Když mě ráno vzbudil budík v sedm, vůbec jsem nebyla schopná se probudit. Takže čtyři hoďky spánku nejsou úplně OK… Já jsem nevěděla, co jsem, jak jsem, kde jsem,“ usmívala se Pauláthová, která svůj závodní program na šampionátu začne úterní super-G. Pak ji čeká ještě alpská kombinace a obří slalom. Sjezd, který si vyzkoušela v tréninku, si v závodě ráda odpustí.

„Chcete mě zabít?“ rozesmála se na kontrolní dotaz o své případné účasti v nejrychlejší disciplíně. „Bez tréninku to nejde se do toho jen tak bezhlavě pustit. Člověk, když nechce jet bomby, tak tam nemá co dělat.“