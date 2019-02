Lidé po neúspěchu suší Ledecké slzy: Neplakej! Jsi úžasná! | iSport.cz

Ledecká po nadějném úvodu sezony zažila v posledních týdnech několik pádů, po úterním super-G se neubránila slzám a svým fanouškům dojatě vzkázala: „Strašně moc jim děkuju a omlouvám se, že jsem dneska zklamala…“

Upřímná a bezprostřední reakce přiměla spoustu lidí k tomu, aby dvojnásobné olympijské šampionce vyjádřili své sympatie.

„Ester neblbni...koho bys zklamala...když nejde o život, jde o .. o nic...“

„Esterko, to je přece normální, někdy se zadaří a někdy zase ne. Tak si holt počkáme, až to zase příjde. Já si určitě počkám ráda, protože kdo si počká, ten se dočká!!!“

„Esterko čas přijde!! Držím palce a nepropadej smutku.“

„Ester, držím ti palce. V dobrém i ve zlém. Příště to bude lepší.“

„Ester, já Ti rozhodně fandím a obdivuji. Vůbec se nerozptyluj negativními lidmi a myšlenkami. Myslím si, že vše je pro něco dobré a tyto nezdary Tě posunout výše. Věřím Ti a držím palce. Přeji hodně síly jak fyzické, tak i psychické.“

„Držím palce, co to jde, strašně fandím a obdivuju. Klobouček, až k zemi sundávám a s úctou se skláním. Jenom výjimečný člověk dokáže to co Ty !!!“

„Ted jsme v TN viděli, jak moc Tě mrzel dnesni zavod. Neplakej!!! Chytří lidi vědí, ze dnešní SG byl jen takový trénink na sjezd. Jsi úžasná lyžařka-sportovkyně, ať dojedeš, jak dojedes!! Rozhodně jsi nikoho nezklamala. Ty uz nic nikomu dokazovat nemusíš.“

„Nikdo nemáme každý den "posvícení", ale Vy jste úžasná, jak na sobě makáte i co vše umíte... proto jistě budete příště zase lepší...“