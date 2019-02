Zabystřan o legendě Svindalovi: Možná si zajdu pro podpis, rozloučil se úžasně | iSport.cz

Co jste říkal na to, když se mezi vámi na startu objevil Reichelt, který byl do zadních čísel odsunutý kvůli tomu, že nechtěl startovat s číslem jedna?

„Nevěděli jsme proč to je. Říkali jsme si, že je to možná i lepší, protože jak tam napadl sníh, tak ti první neměli až tak rychlou stopu. Ale ani nevím, jak skončil, ale asi se mu to nepovedlo.“

Udělal chybu a zajel do hlubokého sněhu, jako vy…

„Dneska ten závod byl o tom, že člověk musel trefit tu úplně ideální linii. Bohužel v té horní pasáži jsem sjel do takového hlubokého sněhu a pak už jsem si nenabral rychlost do zbývajícího sjezdu. Po těch dobrých tréninkových jízdách jsem si myslel, že by to mohlo být okolo toho třicátého místa, ale úplně to dneska nešlo. Kvůli tomu, jak sněží, chtělo to jet přesnou vyjetou stopu.“

Těsně před koncem jste málem upadl, co se stalo?

„Měl jsem to pod kontrolou. Když jsem na skok najížděl, tak jsem doufal, že poletím normálně, ale jedna ruka mi zůstala trochu vzadu. Neměl jsem strach, že bych dopadl na záda. Fyzio mi ale říkal, že už měl docela strach. Asi to vypadalo hůř, než to bylo.“

Zajdete si pro podpis Aksela Lunda Svindala, který dnes ukončil svoji velkou kariéru?

(úsměv) „To nevím, možná že i jo. Abych ho pak mohl svým dětem ukázat, že jsem závodil s takovouhle legendou. Končí na druhém místě, takže je to pro něj úplně úžasný konec kariéry.“

Jak se chová?

„To úplně nevím, když přicházíme do hospitality, on už je většinou na startu. Úplně moc se nepotkáváme.“

Co se vám líbilo na jeho stylu?

„Je vysoký jako já, možná ještě o něco víc. To, jak jezdí, tak bych i já takhle mohl projíždět nějaké zatáčky.“

To byste ale musel trochu zesílit, co?

„Musel, ale možná v budoucnu budu jezdit spíš slalomy a točivé disciplíny, takže tam ta moje váha je tak akorát.“

Se sjezdy nepočítáte?

„Ještě nevím. Uvidíme, co dál tahle sezona přinese a podle toho se bude odvíjet další směr.“

Nedávno ve Wengenu jste v alpské kombinaci poprvé bodoval ve Světovém poháru, co dělat, aby se vám dařilo jezdit do třicítky pravidelně?

„Uvidíme. Snad by se něco mohlo povést tady v alpské kombinaci. Potom by to chtělo zabodovat v nějakých točivých disciplínách. Když to v hlavě bude nastavené, tak už se to potom dá. Ale chce to ten první krok a zabodovat. Pak už to psychicky posune i další závodníky, protože budou vědět, že se to dá.“