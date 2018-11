Ledecká v jednom kole. Povinností má Ester moc, zlobí se kouč Bank

První měřený trénink na startu lyžařské sezony - 26. místo. Není to to, co by si kouč Tomáš Bank od své svěřenkyně ideálně představoval. Ale zároveň si uvědomuje, že na vině je nastřádaná únava z předchozího pilování techniky.

„Říkala, že je trochu unavená. Měli jsme trošku problémy v tréninku, takže jsme do poslední chvíle jeli naplno, nebylo to úplně ideální. Jdeme z plného tréninku, takže možná se taky ještě projevuje nějaká lehká únava. Říkala, že ji bolely nohy, takže ta jízda byla taková pasivnější,“ hodnotil Bank.

Navíc českou hvězdu mohl rozhodit i pád předjezdkyně. „Když tam lítají vrtulníky, tak to moc nepřidá,“ dodal kouč.

Hlavním problémem však zůstávají tréninkové možnosti. Ledecká se zatím na sjezdovkách představuje hlavně v rychlostních disciplínách, dříve trenér ale mluvil i o slalomu.