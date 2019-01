Östbergová si na Tour de Ski upevnila vedení, Novák se blýskl na Vysočině | iSport.cz

Östbergová se usadila v čele hned po prvním mezičase a díky stupňování tempa ve druhé polovině závodu si do cíle vypracovala desetisekundový náskok před dvojicí Rusek Natalií Něprjajevovou a Anastasií Sedovovou. Na Tour vybojovala třetí etapové vítězství za sebou a míří za prvním celkovým triumfem v kariéře.

Před nedělním závěrečným výstupem na vrchol sjezdovky Alpe Cermis má osmadvacetiletá Östbergová náskok 53,4 sekundy před Něprjajevovou. Třetí vyrazí do stíhačky dnes čtvrtá Krista Pärmäkoskiová z Finska, která má už více než dvouminutový odstup. Obhájkyně loňského prvenství Heidi Wengová dnes ztratila a doběhla šestá s více než minutovým mankem, celkem zaostává o téměř pět minut.

Razýmová, která se po celý závod pohybovala na hraně dvacítky, ztratila na vítězku 2:16,8 minuty. Schützová, která získala body poprvé v sezoně, zaostala o 3:47,2.

Ženské startovní pole na Tour de Ski už notně prořídlo. Z původně soutěžících 75 běžkyň dnes do závodu nastoupilo jen 31 a do cíle dorazila pouze třicítka.

Od 15:10 je v italském zimním středisku na programu závod mužů na 15 kilometrů klasicky s hromadným startem.

Novák byl na Vysočině druhý

Nejlepší český běžec na lyžích Michal Novák obsadil druhé místo v závodě na 15 kilometrů volnou technikou v Evropském poháru OPA v Novém Městě na Moravě. Na vítězného Francouze Robina Duvillarda ztratil 3,1 sekundy. V závodě žen na 10 kilometrů byla nejrychlejší vítězka pátečního sprintu Němka Antonia Fraebelová. Nejlepší z českých závodnic Kateřina Janatová skončila sedmá. V závodě žen do dvaceti let na pět kilometrů vyhrála Barbora Havlíčková.

Novák se držel celý závod druhý za Duvillardem se ztrátou necelých třinácti sekund. Navzdory zrychlení v posledním okruhu už ztrátu nezlikvidoval.

"Snažil jsem v závěru podržet tempo. Chyběly mi ale v těžkých podmínkách síly. Těžko se předjíždělo, neboť byla vyjeta jen jedna rychlá stopa a na krátkém okruhu bylo na trati hodně závodníků. Mimo stopy jsem se bořil a nemohl se opřít do lyží," řekl novinářům v cíli Novák, který ladí formu na mistrovství světa. Zatím se nerozhodl, zda bude startovat v nedělním závodě o Zlatou lyži, nebo dá přednost odpočinku.

Teprve osmnáctiletá Havlíčková potvrdila v kategorii do dvaceti let roli favoritky. V úvodním dílu Evropském poháru před vánočními svátky vyhrála oba závody v Itálii a svoji suverenitu potvrdila i v Novém Městě. Přitom ji v závěru roku trápily zdravotní problémy, které ještě zkomplikovaly bolesti zad.

"Proto jsem dnešní vítězství nečekala. Ještě v předvečer závodu jsem na tréninku nemohla jet rychle a nevěděla, zda vůbec nastoupím. Dnešní závod byl pro mě hlavně psychickým bojem. Proto jsem ráda, že jsem vyhrála sama nad sebou a také nad soupeřkami," řekla Havlíčková.

V neděli jsou na programu závody klasickým způsobem. Na ženy čeká od 9:45 běh na 15 km a program v Novém Městě vyvrcholí od 11:45 závodem mužů na 20 km s hromadným startem o Zlatou lyži.

Závody SP a Tour de Ski v běhu na lyžích ve Val di Fiemme (Itálie):

Ženy - 10 km klasicky s hromadným startem:

1. Östbergová (Nor.) 29:34,4, 2. Něprjajevová -10,0, 3. Sedovová (obě Rus.) -10,8, 4. Pärmäkoskiová (Fin.) -12,5, 5. Bělorukovová (Rus.) -39,7, 6. H. Wengová (Nor.) -1:10,0, 7. Digginsová (USA) -1:19,3, 8. Lampičová (Slovin.) -1:36,8, 9. Molanderová Kristiansenová (Švéd.), 10. Mononenová (Fin.) obě -1:36,9, ...19. Razýmová -2:16,8, 29. Schützová (obě ČR) -3:47,2.

Průběžné pořadí Tour de Ski (po 6 ze 7 etap): 1. Östbergová 1:55:16,2, 2. Něprjajevová -53,4, 3. Pärmäkoskiová -2:13,1, 4. Bělorukovová -2:27,4, 5. Sedovová -3:03,6, 6. Digginsová -3:07,9, ...25. Razýmová -10:21,5, 30. Schützová -13:36,7.

Průběžné pořadí SP (po 15 z 32 závodů): 1. Östbergová 702, 2. Johaugová (Nor.) 600, 3. Pärmäkoskiová 597, 4. Něprjajevová 535, 5. Bělorukovová 484, 6. Nilssonová (Švéd.) 466, ...63. Razýmová 19, 81. Beranová (ČR) 5, 82. Schützová 2, 83. Janatová (ČR) 2.

Muži - 15 km klasicky s hromadným startem:

1. Klaebo (Nor.) 40:52,6, 2. De Fabiani (It.) -0,6, 3. Bolšunov -2,6, 4. Larkov -3,4, 5. Vylegžanin -4,6, 6. Sobakarev (všichni Rus.) -6,3, 7. Holund (Nor.) -13,0, 8. Spicov (Rus.) -27,1, 9. Musgrave (Brit.) -29,0, 10. Sundby (Nor.) -29,9, ...39. Fellner -3:27,5, 40. Knop (oba ČR) -3:35,3.

Průběžné pořadí Tour de Ski (po 6 ze 7 etap): 1. Klaebo 2:35:08,1, 2. Usťugov (Rus.) -1:20,4, 3. Bolšunov -1:43,8, 4. De Fabiani -2:40,5, 5. Krüger -3:06,8, 6. Röthe (oba Nor.) -3:24,6, ...40. Knop -10:40,2, 41. Fellner -10:44,8.

Průběžné pořadí SP (po 15 z 32 závodů): 1. Bolšunov 562, 2. Klaebo 530, 3. Iversen (Nor.) 466, 4. Halfvarsson (Švéd.) 427, 5. Röthe 424, 6. Tönseth (Nor.) 421, ...88. Novák 7, 90. Pechoušek (oba ČR) 6.