Ledecká se rozhodla: MS pojede na lyžích, prkno bude v koutě | iSport.cz

„Rozhodnutí bylo udělané. Ester se s tím nechtěla smířit, ale naše plánování k tomu směřovalo,“ vysvětluje Tomáš Bank, Ledecké lyžařský trenér. „Jsme v Cortině, připravujeme se na závody v Cortině a na mistrovství světa.“

Před dvěma lety Ledecká závodila na snowboardovém MS v Sierra Nevadě i lyžařském MS ve Svatém Mořici, vloni pak na olympiádě slavně získala v obou sportech po zlaté medaili. Mezinárodní lyžařská federace ale neudělala nic, aby zamezila kolizi letošních šampionátů. Program rychlostních disciplín v Aare se přímo křížil se soutěžemi v alpském snowboardingu v Park City.

Ledecká se zatím obě disciplíny snažila kombinovat a neúnavně střídala lyžařské i snowboardové závody. Po Vánocích ale se svým týmem výrazně změnila program sezony. Místo závodů Světového poháru na prkně v Bad Gasteinu si dopřála krátkou pauzu a pak se vrhla na delší blok lyžařské přípravy. Má velkou motivaci sportovnímu světu dokázat, že její loňský triumf v super-G na olympiádě nebyl náhoda, a že je znovu schopná umístit se mezi elitou.

„Změnili jsme plán závodů, stejné to bylo před olympiádou. A tehdy jsme dobře udělali. Udělali jsme jí klidovější režim,“ líčí Bank. „Chtěli jsme, aby si zejména odpočinula, a aby se zklidnila. Přechody od jednoho sportu k druhému jí začaly dělat čím dál větší problém. Dohodli jsme se, že uděláme zásadní řez. I snowboardový trenér Justin Reiter pochopil, že je jasné, že pojede mistrovství světa na lyžích, že nemá smysl, aby jezdila tam a zpátky. Takže když uděláme lyžařský blok a po mistrovství světa se vrátí na snowboard, bude to zdravější, systematičtější.“

Ledecká teď trénuje v okolí Cortiny d´Ampezzo, kde se o víkendu jedou hned tři rychlostní závody Světového poháru. V pátek ji čeká sjezd, který se koná jako náhrada za zrušený závod ze St. Antonu, v sobotu další sjezd a v neděli super-G.

„Všechno směrujeme k mistrovství světa. Nejsem schopný říct, jestli bude mít v Cortině formu, vzhledem k tomu, že tady nikdy nebyla, kopec nezná. Za týden v Garmischi pro nás bude lepší situace,“ říká Bank.

I na šampionátu v Aare bude Ledecká startovat v super-G (5. února) a ve sjezdu (10. února). V tréninku se ale v současnosti věnuje především obřímu slalomu.

„Rychlostní disciplíny trénovat nepotřebujeme, těch máme fakt dost. Je to stejné jako před olympiádou, kdy byl prioritou obří slalom. Tehdy jsme měli čas zapracovat na tréninku přímo na olympiádě a začínali jsme obřákem,“ vysvětluje Bank. „Obří slalom připraví člověka na všechno. Pilujete oblouky z hrany na hranu, techniku, kterou potřebujete v zatáčkách ve sjezdu. Získáváte jistotu v extrémním zahranění. I u nás na svazu jsem se snažil vpravit do pravidel, že kdo neumí obřák, nemůže být v reprezentaci pro sjezd. Když nemáte obřák, rychlostní disciplíny jsou pro vás vlastně nebezpečné.“

Ledecká tak jde k šampionátu stejně jako vloni k olympiádě. Tehdy měla na lyžařskou přípravu málo času kvůli důrazu na snowboard. Tréninkovými jízdami v obřím slalomu ale získala jistotu, obří slalom byl také jejím prvním olympijským závodem. Z technické pohody se pak zrodila zlatá jízda v super-G.

Od zítřka ale Ledecké už začínají tréninky na sjezdovce v Cortině před víkendovými závody v rychlostních disciplínách.

„Já si myslím, že by Ester měla v každém závodě atakovat desáté místo. Tady budu mírnější, měli jsme pauzu, nevíme, jaký bude sníh. Ale patnáctku by měla atakovat. To by měl mít cíl,“ věří Bank.